Borsada primli seyir: Rekor tazeledi

Borsa İstanbul, aralıksız yükselişini 8. haftaya taşırken, yeni haftanın ilk işlem gününe de rekorla başladı. Gün içi zirve seviyesini 7821 puana taşıyan BIST 100 endeksi, saat 10.12 itibarıyla yüzde 1,22 artışla 7807 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7900 ve 8000 seviyeleri direnç, 7700 ve 7500 puan destek konumunda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 1,04 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 3,05 ve yüzde 0,99 primli seyrediyor.

Cuma günü alıcılı seyreden BIST 100 endeksi, yüzde 3,67 değer kazancıyla günü 7714 puandan tamamlarken kapanış rekor kırdı.

Yoğun veri gündemi takip edilecek

Küresel piyasalar, dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Pasifik okyanusunun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD'de açıklanan veriler dolayısıyla enflasyonla mücadelede ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimali bulunurken, Çin'deki deflasyonist süreçle birlikte gayrimenkul sektöründe büyük oyuncuların temerrüde düşme olasılığı risk algısının artmasına neden oluyor.