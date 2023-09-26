Borsada primli seyir sürüyor

Yeni haftaya hızlı yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da kazançlı seyir, haftanın ikinci işlem gününde de devam ediyor. BIST 100 endeksi, 8403 puan olan tarihi zirvesine doğru ilerlerken, uzmanlar 8400 seviyesinin borsanın yönü açısından önemli bir direnç olarak bulunduğunun altını çiziyor.

Açılışta, yüzde 0,77 değer kazanarak 8368 puana çıkan BIST 100 endeksi, saat 10.41 itibarıyla yüzde 0,53 artışla 8346 puanda hareket ediyor. Bankacılık endeksi ise, aynı dakikalarda yüzde 1,46 primle 8425 puanda işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8400 ve 8500 seviyesi direnç, 8300 ve 8200 puan destek konumunda bulunuyor.

Küresel pay piyasaları negatif

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri ve ABD hükümetinin kapanabileceği endişesiyle negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Ekonomi görünenden daha güçlüyse faizlerin biraz daha yükselmesi ve uzun süre yüksek tutulması gerekecek." ifadelerini kullanırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee da faiz oranlarının piyasaların beklediğinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini dile getirdi.

Fed'in sıkılaştırıcı para politikasının tam etkisinin henüz ortaya çıkmadığını düşündüklerini aktaran analistler, bu hafta açıklanacak verilerin Banka'nın atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini bildirdi.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD federal hükümetinin, eylül sonuna kadar kamu kurumlarını finanse edecek bir tasarının onaylanmaması halinde kısmi bir kapanmaya girebileceğinin muhtemel göründüğünü ifade ederek, bu durumun ülkenin kredi değerlendirmesini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.