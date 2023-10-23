Borsada primli seyir: Yükselişin devamı için 7600 seviyesi önemli

Piyasalar İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaları yakından takip etmeyi sürdürüyor. Bir taraftan savaşın bölgeye yayılabileceği endişe yaratırken, diğer taraftan İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine yönelik haberler tansiyonu az da olsa azalttı. Geçtiğimiz 2 hafta üst üste yatırımcısına kaybettiren Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününe tepki alımlarıyla başladı. Uzmanlar, aşağı yönlü hareketin devamında 7400 seviyesinin, yukarı yönlü harekette ise 7600 seviyesinin izleneceğini belirtiyor.

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,85 artışla 7649 puandan başlarken; sonrasında da yükselişini sürdürdü. BIST 100 endeksi, saat 10.04 itibarıyla yüzde 1,90 primle 7658 puanda bulundu.

Bankacılık endeksi ise, haftaya yüzde 1,82 yükselişle 7891 puanda başladı. Şu dakikalarda ise, yüzde 1,04 artışla 7826 puanda işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7500 ve 7400 seviyeleri destek, 7750 puan direnç konumunda bulunuyor

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü yüzde 3,33 değer kaybıyla 7510 puandan tamamladı.

Bu seviyeler takip edilecek

İntegral Yatırım

Bist 100 endeksi 7680 seviyesinin üzerinde kalıcı olamamasının ardından artan satış baskısıyla birlikte günü %3,13, haftayı ise %7,43 düşüşle tamamladı. Satış baskısının artmasıyla birlikte gün içinde güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 7400 bölgesine doğru geri çekilen endeks, kapanışa doğru gelen sınırlı alımlarla birlikte günü 7500 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Endekste bugün 7400 seviyesi takip ediliyor olacak. Hacmin düşüşü desteklemediği endekste görülebilecek tepki alımlarında 7600 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Endeks 7680 seviyesinin üzerinde tutunamadığı sürece ise endeksteki baskı devam edebilir. Buna karşın 7400 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise satışlar 7250 seviyesine doğru derinleşebilir.