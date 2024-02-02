Borsada rekor serisi devam ediyor

Borsa İstanbul, çarşamba günü başlattığı rekor serisine devam ediyor. BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yeni zirvesinden başlarken, tüm zamanların en yüksek gün içi seviyesini 8748 puana çıkardı. Endeks, dün günü 8646 puandan tamamlayarak, kapanış rekorunu da yenilemişti.

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,76 değer kazanarak 8711 puandan başlarken; 8711 - 8748 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 10.17 itibarıyla yüzde 0,92 primle 8727 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 1,44 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,21 ve yüzde 1,49 yükselişle hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8800 ve 8900 seviyeleri direnç, 8700 ve 8600 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,76 değer kazancıyla 8646 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.