Borsada satıcılı gün: Çimento hisseleri sert yükseldi

İSTANBUL (EKONOMİ)

Borsa İstanbul, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle hisse senedi piyasasına ilişkin geçici olarak bazı tedbirleri devreye aldı. Ayrıca, bölgede bulunan 8 şirketin hisseleri geçici olarak işleme kapatılırken, seans içerisinde SASA, Bossa ve Sanko yeniden işlem görmeye başladı. Borsada kayıpların derinleştiği günde, çimento şirketlerindeki yükseliş dikkat çekti.

Borsa İstanbul 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 118 puan ve yüzde 2,36 değer kaybederek 4 bin 879 puana gerilerken, sonrasında da değer kaybını sürdürdü. Endeksteki kayıp gün içerisinde yüzde 4'ü aşarken, sonrasında sınırlı toplarlanma yaşandı ve BIST 100 endeksi günü yüzde 1,35 düşüşle 4 bin 930 puandan tamamladı. Gün içerisinde endeks, 4 bin 748 puana kadar gerilerken; en yüksek 4 bin 991 puana çıktı.

Seans içerisinde kayıplarını yüzde 5’in üzerine çıkaran Bankacılık endeksi günü yüzde 2,18 düşüşle 4 bin 20 puandan bitirdi. Holding endeksi ise, yüzde 1,34 düşüşle günü tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 100 ve 5 bin 150 seviyelerinin direnç, 4 bin 800 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

En çok çimento şirketleri yükseldi

Borsa İstanbul, sert satıcılı bir gün geçirirken, en çok yükselen şirketler arasında yer alan çimento şirketlerinin çokluğu dikkat çekti. En çok değer kazanan 10 şirketin 6'sı çimento şirketi olarak yer aldı.

Halka arzı yeni gerçekleşen Bülbüloğlu Vinç, tavan fiyatı görerek en çok yükselen şirket oldu. Konya Çimento, Oyak Çimento ve Batısöke çimento da tavan fiyata yükseldi ve en çok değer kazanan şirketler arasında ilk beşte yer aldı.

En çok yükselen 10 şirket arasında yer alırken, Niğde Beton yüzde 9,99, Çimsa Çimento yüzde 9,99 ve Çimbeton yüzde 9,98 oranında değer kazancıyla günü bitirdi.

Borsadan 'açığa satış' kararı

Borsa İstanbul, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle pay piyasası alım satım sistemine ilişkin geçici olarak bazı tedbirleri devreye aldı.

Bu kapsamda, açığa satış işlemleri yasaklanacak, yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanacak. SPK kararına göre, borsada yatırımcılar tarafından konu edilecek paylar için depo şartı uygulanacak.

Ayrıca, menkul kıymetin satışının, sadece ilgili kıymetin bulunduğu yatırım kuruluşu üzerinden yapılmasına karar verildi.

Deprem bölgesindeki 8 şirketin hisseleri işleme kapatıldı

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Borsa İstanbul tarafından, bölgede bulunan 8 ortaklığın paylarına ait işlem sıralarının geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Bu şirketler; SASA Polyester, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret, Sanko Holding, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri, İskenderun Demir ve Çelik, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi, Rubenis Tekstil olarak belirtildi.

SASA, Bossa ve Sanko’nun işlem sıraları yeniden açılırken, sırasıyla günü yüzde 4,41, yüzde 4,80 ve yüzde 9,17 oranlarında değer kaybıyla tamamladılar.