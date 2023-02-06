Borsada satıcılı seyir: Çimento hisseleri yükselişte

İSTANBUL (EKONOMİ)

Borsa İstanbul, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle hisse senedi piyasasına ilişkin geçici olarak bazı tedbirleri devreye aldı. Ayrıca, bölgede bulunan 8 şirketin hisseleri geçici olarak işleme kapatıldı. Borsada kayıplar derinleşirken, çimento şirketlerindeki yükseliş dikkat çekti.

Borsa İstanbul 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 118 puan ve yüzde 2,36 değer kaybederek 4 bin 879 puana gerilerken, sonrasında da değer kaybını sürdürdü. Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 4'ün üzerine çıktı. BIST 100 endeksi, gün içerisinde en yüksek 4 bin 991 puanı, en düşük 4 bin 766 puanı görürken; saat 12:18 itibarıyla yüzde 2,35 oranında düşüşle 4 bin 880 puan seviyesinde bulunuyor.

Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 5'i aştı

Bankacılık endeksi, açılışta yüzde 2,65 kayıpla hareket ederken, sonrasında kayıp yüzde 5'in üzerine çıktı. Şu dakikalarda ise toparlanma çabasında ilerleyen Bankacılık endeksi, yüzde 2,48 oranında kayıpla 4 bin 8 puan seviyesinde işlem görüyor.

Holding endeksi, açılışta yüzde 3,03 düşüş kaydetti. Şu sıralarda ise, yüzde 2,29 oranında değer kaybında ilerliyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 100 ve 5 bin 150 seviyelerinin direnç, 4 bin 800 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.



BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 5,16 değer kazancıyla 4 bin 997 puandan tamamlamıştı.

Borsada en çok çimento şirketleri yükseldi

Güne yüzde 2’nin üzerinde kayıpla başlayan Borsa İstanbul’da en çok yükselen şirketler arasında çimento şirketleri yer aldı. Halka arzı yeni gerçekleşen Bülbüloğlu Vinç, tavan fiyatı görerek en çok yükselen şirket oldu. 12:30 itibarıyla, Oyak Çimento da tavan fiyata yükseldi ve en çok değer kazanan şirketler arasında ikinci sıraya yerleşti. Nuh Çimeto ise, yüzde 9,91 oranında değer kazanarak, en çok yükselen üçüncü şirket oldu.

Aynı dakikalarda, Niğde Beton yüzde 9,53 oranında yükselirken; Afyon Çimento yüzde 8,47 oranında yukarı yönlü hareket etti. Çimsa Çimento'nun hisseleri yüzde 8,34 değer kazandı. Konya Çimento da bugün en çok yükselen 10 şirket arasında yer alırken, yüzde 8,16 değer kazancında bulunuyor. Akçansa ise, şu dakikalarda yüzde 7,84 yükselirken, Göltaş Çimento da yüzde 7,51 arttı.

Şu ana baktığımızda, bugün en çok değer kazanan 10 şirketin 8'i çimento şirketleri olarak öne çıkıyor.

Borsadan 'açığa satış' kararı

Borsa İstanbul, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle pay piyasası alım satım sistemine ilişkin geçici olarak bazı tedbirleri devreye aldı.

Bu kapsamda, açığa satış işlemleri yasaklanacak, yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanacak. SPK kararına göre, borsada yatırımcılar tarafından konu edilecek paylar için depo şartı uygulanacak.

Ayrıca, menkul kıymetin satışının, sadece ilgili kıymetin bulunduğu yatırım kuruluşu üzerinden yapılmasına karar verildi.

Deprem bölgesindeki 8 şirketin hisseleri işleme kapatıldı

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Borsa İstanbul tarafından, bölgede bulunan 8 ortaklığın paylarına ait işlem sıralarının geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Bu şirketler; SASA Polyester, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret, Sanko Holding, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri, İskenderun Demir ve Çelik, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi, Rubenis Tekstil olarak belirtildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, SASA 11:15'te işlem görmeye başlarken, şu sıralarda yüzde 3,10 oranında düşüşte... Bossa'nın hisseleri ise, 12:15 itibarıyla işleme açıldı.

Dolar 18,83 TL'nin üzerinde

Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının açılış saatinde 18,82 TL seviyesinde hareket ederken, sonrasında 18,83 TL'nin üzerine çıktı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,7930 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8700 TL seviyesini gördü. Kur saat 11:08 itibarıyla 18,8317 TL seviyesinde bulundu.