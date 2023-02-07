Borsada sert satıcılı gün! Kayıp yüzde 8’i aştı

İSTANBUL (EKONOMİ)

Borsa İstanbul’da yaşanan değer kaybı durdurulamazken, gün içerisinde iki kez devre kesici çalıştı. BIST 100 endeksinde, seans içerisinde yaşanan aşağı yönlü hareket yüzde 9’un üzerine kadar taşındı.

Borsada kayıpların yüzde 5’i aşmasıyla saat 12:11’de ilk devre kesici çalıştı; ancak sonrasında düşüşün derinleşmesiyle 13:04 itibarıyla ikinci devre kesici çalıştı. Borsa İstanbul’da işlemler 13:34 itibarıyla yeniden başladı. İki kere devre kesen borsada sert satıcılı seyir gün boyu sürdü ve BIST 100 endeksi günü yüzde 8,62 oranında düşüşle 4 bin 505 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, seans içerisinde 4 bin 484 puana kadar gerilerken, en yüksek 4 bin 903 puana tırmandı.

Bankacılık endeksi, açılışta yüzde 0,1 düşüş kaydederken, gün içerisinde 3 bin 639 puana kadar düştü. Günü ise, yüzde 8,29 oranında düşüşle 3 bin 686 puandan bitirdi.

Yukarı adım kuralı uygulandı

Borsa İstanbul’da yaşanan değer kaybı sebebiyle, seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulandı.

Borsa İstanbul, yaşanan sert fiyat hareketliliğinin önüne geçebilmek için 2 Şubat'ta yaptığı duyuruyla yeni bir önlem getirmişti. Buna göre, günlük kayıp yüzde 3 veya üzerine taşınırsa, yukarı adım kuralı otomatik olarak çalışacak.

Depo şartı kaldırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dün akşam saatlerinde yeni ilke kararlarını duyurdu. Buna göre SPK tarafından, deprem bölgesinde bulunan müşterilerin kredili işlemler, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VİOP) ve kaldıraçlı işlemlerine esneklik getirilirken, açığa satış yasağının devam edeceğini, satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulamasının ise sonlandırıldığını duyurdu.

Rubenis Tekstil ve Bilici Yatırım'ın işlem sırası açıldı

Dün, deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin işlem sıraları durdurulmuş, seans içerisinde SASA, Bossa ve Sanko’nun hisseleri yeniden işlem görmeye başlamıştı. Bugün de Borsa’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Rubenis Tekstil (RUBNS) ve Bilici Yatırım'ın (BLCYT) işlem sırasının açıldığı duyuruldu.