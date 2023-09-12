Borsada volatil seyir: Kâr satışları eylül ayında devam edebilir

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul, dün öğle saatine kadarki işlemlerde gün içi tarihi zirvesini yenilerken; öğleden sonra sert satıcılı seyre yöneldi. Bankacılık endeksindeki düşüş dün yüzde 5'i aştı. BIST 100 endeksi ise, günü yüzde 2,15 değer kaybıyla tamamladı. Dün öne çıkan başlıklar arasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları da bulunuyordu. Şimşek yaptığı değerlendirmede, kredi ve kredi kartlarına yeni düzenlemeler getireceklerini belirterek, “Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle enflasyonu ve cari açığı kontrol altına alamazsınız” dedi. Bu mesajlardan sonra borsada özellikle de bankacılık endeksinde kayıplar derinleşti.

Uzmanlar, borsada dün yaşanan düzeltme hareketinin son dönemde ara ara yaşandığına ve tekrarlanabileceğine dikkat çekerken, düşüşlerin uzun soluklu olmasını beklemediklerinin de altını çiziyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi güne, yüzde 0,35 değer kazanarak 8174 puandan başlarken, ilerleyen saatlerde kararsız bir seyir izledi. 8081 ve 8239 bant aralığında bulunan endeks, saat 12.32 itibarıyla yüzde 0,14 primle 8157 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksi ise, güne yüzde 0,19 primle başlarken, sonrasında negatif tarafa geçti. Endeks, şu dakikalarda yüzde 1,22 kayıpla 7730 puanda işlem görüyor.

Borsada en çok işlem gören hisse senedi Koza Altın olurken, onu sırasıyla Türk Hava Yolları, Enka İnşaat, Şişecam ve TÜPRAŞ izliyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 seviyesi direnç, 8100 ve 8000 puan destek konumunda bulunuyor.

Kâr satışları eylül ayında devam edebilir

Cemal Demirtaş - Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı

Genel seçimlerin ardından seçim belirsizliğinin ortadan kalkması, ekonomi yönetiminin hızla oluşturulması, rasyonel politikalara dönüş sinyallerinin alınması ve somut adımların atılmaya başlanmasıyla, 26 Mayıs-8 Eylül tarihleri arasında BIST 100 endeksi yüzde 82 yükselirken, bankacılık Endeksi yüzde 109 artış kaydetti.

Hafta sonu Fitch’in, Türkiye’nin kredi notunu değiştirmezken, görünümünü ‘durağan’a yükseltmesinin ardından, piyasaların da makro görünüme kredi verdiği ve önceden satın aldığı teyit edilmiş oldu.

Önümüzdeki kısa dönemde, politika faizindeki artışların seyri ve ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlik devam ederken, borsada da gelen satışları kâr realizasyonu olarak görüyoruz.

Özellikle banka hisselerinin, yaşanan rallide en fazla prim yapan hisseler olduğunu göz önüne aldığımızda, rekor seviyelerden gelen satışların eylül ayında da devam edebileceğini, fakat akabinde makro gelişmelere göre yeniden güç kazanabileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki 4-6 aylık dönemde, mevduat faizlerinin de artmasıyla iç tüketimin yavaşlaması ve ekonomide yeniden normalleşmeyi desteklemesiyle birlikte borsanın da yeniden rayına oturmasını bekleyebiliriz.