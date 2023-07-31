Borsada yabancı oranı 2.5 ayın zirvesinde

İSTANBUL / EKONOMİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gelen ekonomi yönetimi değişikliğiyle birlikte yabancı yatırımcıların TL varlıklara yönelik ilgisi devam ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık iflas risk primi CDS'teki gerilemenin ardından Borsa İstanbul'da da yabancı oranı yükselişini sürdürüyor. Borsada yabancı oranı yüzde 29,92 ile cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk tur öncesinde gördüğü yüzde 30,21'in ardından en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi CDS’leri bugün itibariyle de 385 baz puan seviyesinde bulunuyor.

Seçimlerin ilk turda sonuçlanmamasının ardından yüzde hızla gerileyen ve ikinci tur sonrasında yüzde 27,43'e kadar inen borsada yabancı yatırımcı oranı yükseliş trendine girmişti. Merkez Bankası verileri son 7 haftada yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'da net alıcı olduğunu ortaya koyarken bu 7 haftadaki alım 1.6 milyar doları geçti. Uzmanlar Borsa İstanbul’un dolar bazında gidecek yeri olduğuna işaret ederken CDS’teki düşüşün ve bankacılık ile holdinglerde olumlu açıklamaların devam etmesiyle yabancı yatırımcının ilgisinin de artarak süreceği görüşünde.

Yatırımcı sayısı 5 milyonun üzerinde

Borsa İstanbul bugün de güne yükselişle başladı. BİST100 endeksi 7200 puanın üzerine çıkarak yeni zirvesini görürken güne hafif alıcılı başlayan bankacılık endeksinin de pozitif bölgeye geçmesiyle tüm endekslerde yükseliş hareketi devam etti. Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri ise borsaya yatırımcı ilgisinin artarak sürdüğünü ortaya koyuyor. 30 Temmuz itibariyle MKK verilerine göre pay senedi piyasalarındaki yatırımcı sayısı 5 milyonun üzerine çıktı ve 5 milyon 82 bin 706'ya yükseldi. 21 Temmuz itibariyle pay piyasalarında yatırımcı sayısı 4 milyon 402 bin 528 seviyesinde bulunuyordu. Bu bir haftada yatırımcı sayısının 680 bin 178 artış yaşadığını gösterdi.