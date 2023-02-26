Borsada yatırımcı sayısı 128 bin azaldı

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 24 Şubat haftalık kapanış itibarıyla nezdinde kayden saklanan menkul kıymetlerin piyasa değerini, yatırımcı ve hesap sayılarını yayımlandı. Buna göre, 24 Şubat tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 3 milyon 870 bin 740 olarak açıklandı. Son verinin yayımlandığı 3 Şubat ile biten haftada ise, Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 3 milyon 999 bin 226 olarak gerçekleşmişti. Buna göre, 3 haftada Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 128 bin 486 azaldı.

24 Şubat itibarıyla hisse senetlerinin piyasa değeri 5,58 trilyon lira olarak açıklanırken; 3 Şubat ile biten haftada bu veri 5,5 trilyon lira olmuştu.