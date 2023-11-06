Borsada yatırımcı sayısı 3 hafta sonra geriledi
Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı, 3 Kasım ile biten haftada 282,98 bin kişi azalarak, 8,32 milyona geriledi. Böylece, yatırımcı sayısı 3 hafta aralıksız yükselişinden sonra düşmüş oldu.
Foreks
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı geçen hafta düşüş gösterdi. MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 3 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre, 282 bin 983 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı, 8 milyon 598 bin 275'ten 8 milyon 315 bin 292'ye indi.
Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,86 trilyon TL'den 10,89 trilyon TL'ye yükseldi.