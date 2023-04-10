Borsada yatırımcı sayısı 4 milyonun altına geriledi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı 7 Nisan haftası itibarıyla 298 bin 774 kişi düşüş gösterdi ve yeniden 4 milyonun altına indi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, önceki hafta 4 milyon 245 bin 318 olan pay senedi yatırımcı sayısı 3 milyon 946 bin 544 seviyesine geriledi.

Aynı dönemde toplam yatırımcı sayısı 30 milyon 263 bin 426'dan 30 milyon 388 bin 116'ya yükseldi.

Toplam hesap sayısı 61 milyon 541 bin 945'ten 62 milyon 34 bin 894'e çıkarken, bakiyeli hesap sayısı 9 milyon 336 bin 649'dan 9 milyon 56 bin 639'a indi.