Borsada yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 11 Eylül tarihi itibarıyla Borsa İstanbul’da pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının 7 milyonu aştığını duyurdu. MKK tarafından yayımlanan verilere göre, borsaya son 11 günde 882 bin 800, son bir ayda ise 1 milyon 978 bin 559 yeni yatırımcı katıldı. Böylece toplam pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 140 bin 215 düzeyine ulaşmış oldu. Son bir yılda borsaya katılan toplam pay bakiyeli yatırımcı sayısı ise 4 milyon 552 bin olarak açıklandı.

Özellikle son haftalarda gerçekleştirilen halka arzların yatırımcı sayısındaki artışın temel sebeplerinden biri olduğu düşünülüyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Tarkim Bitki Koruma’nın halka arzına totalde 2,6 milyon, Gıpta Ofis’in halka arzına 3,5 milyon, Ebebek’in halka arzına ise 3,9 milyon bireysel yatırımcı katıldı. Yılbaşından bu yana toplamda 33 şirketin halka arz olduğunu ve toplanan miktarın 46 milyar TL’ye yaklaştığını da belirtmekte fayda var.