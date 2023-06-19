Borsada yatırımcı sayısı arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı 16 Haziran haftası itibarıyla 80 bin 914 kişi arttı. Bir önceki hafta 4 milyon 683 bin 780 olan pay senedi yatırımcı sayısı, geçen hafta 4 milyon 764 bin 694'e yükseldi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 6,36 trilyon TL'den 6,21 trilyon TL'ye indi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, önceki hafta 30 milyon 993 bin 25 olan toplam yatırımcı sayısı 31 milyon 24 bin 119 seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 674 bin 273'ten 7 milyon 756 bin 295'e yükseldi.

Toplam hesap sayısı 64 milyon 596 bin 982'den 64 milyon 731 bin 467'ye geldi.