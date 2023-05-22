Borsada yatırımcı sayısı yeniden 5 milyonun üzerinde

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı 19 Mayıs haftası itibarıyla 150 bin 186 kişi arttı ve yeniden 5 milyonun üzerine çıktı. Bir önceki hafta 4 milyon 870 bin 679 olan pay senedi yatırımcı sayısı, geçen hafta 5 milyon 20 bin 865'e yükseldi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 5,32 trilyon TL'den 5,16 trilyon TL'ye indi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, önceki hafta 30 milyon 878 bin 732 olan toplam yatırımcı sayısı 30 milyon 900 bin 325 seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 816 bin 223'ten 7 milyon 963 bin 733'e yükseldi.

Toplam hesap sayısı 64 milyon 100 bin 806'dan 64 milyon 183 bin 216'ya geldi.