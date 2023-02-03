Borsada yeni adım kuralı ne anlama geliyor?

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul, yaşanan sert fiyat hareketliliğinin önüne geçebilmek için yeni bir önlem getirdi. Volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde uygulanan yukarı adım kuralını, Borsa dün aldığı kararla belli şartlarda kalıcı hale getirdi. Buna göre, Borsa İstanbul 100 endeksinde günlük kaybın yüzde 3 veya üzerinde olması halinde, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralı seans sonuna kadar otomatik olarak uygulanacak.

Yukarı adım kuralının getirildiği durumlarda, açığa satış işlemi, açığa satışa konu sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Açığa satış işlemi ise, borsada elinde olmayan hisse senedini sonradan yerine koymak şartıyla satmak ya da satışına karşı emir vermek olarak tanımlanabilir. Bu yöntemi yatırımcılar, hisse senedinin düşüşe geçeceğine inanandığında uygular.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Sinan Alican yukarı adım kuralını, “Borsa İstanbul tarafından BIST 100 endeksinde yüzde 3 ve üstünde düşüşler yaşanması halinde açığa satış yapılabilen hisselerde yukarı adım kuralı seans sonuna kadar otomatik olarak uygulanmasına karar verildi. Bu kural ile birlikte işleme konu pay senetlerinde açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından (aktif fiyattan) daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak tanımlayabiliriz. Hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir. Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle, hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor. Karar ile birlikte açığa satış işlemlerinin piyasayı aşağı doğru baskılamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor” şeklinde açıkladı.

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ ise, "Dün Borsa İstanbul'dan bir açıklama geldi. Yeni yukarı adım kuralı olarak görülüyor. Açıkçası bu ve bunun gibi yeni önlemlerin gelmesi çok sürpriz değil. Bunlar piyasadaki oynaklığın dinmesi için yapılan önlemler" dedi.

Borsa İstanbul değer kazancında

Borsa İstanbul 100 endeksi, 8 gündür aralıksız düşüşü dün sonlandırırken, haftanın son işlem gününe yüzde 0,05 artışla, 4 bin 754 puan seviyesinden başladı.

BIST 100 endeksi açılış sonrası, değer kazancını sürdürdü. Endeks, gün içerisinde en yüksek 4 bin 854 puanı görürken, en düşük ise 4 bin 727 puna geriledi. BIST 100 endeksi saat 11:50 itibarıyla yüzde 2,11 oranında yükselişle 4 bin 852 puanda hareket ediyor.

Bankacılık endeksi ise, şu dakikalarda yüzde 3,67 oranında yükselişle 3 bin 922 puanda bulunuyor.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,82 değer kazanarak 4 bin 752 puandan tamamlamıştı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4 bin 700 ve 4 bin 650 seviyeleri destek, 4 bin 900 puan direnç konumunda bulunuyor.

Borsadaki görünüm tedirgin edici

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı

2022 yılında yüzde 200’ye yakın getiri sağlayan endeks için 2023 yılına başlarken bir tedirginlik vardı. Ancak yeni yıla güçlü başlayan ve 5700 puana kadar yükselerek yeni zirvesini yenileyen endekste sonrasında başlayan düşüşler panik yaratıyor.

Ocak ayı ortasında başlayan düşüşler 4600 puanda karşılanmış ve yerini tepki alımlarına bırakmıştı. Ocak ayında 4600 puanın altına doğru yeniden bir hareket yaşanmadı. Ancak şubat ayına başladığımız bu günlerde borsadaki görünüm tedirgin edici. Oynaklık son günlerde daha da yüksek ve bu durum yatırımcıların yatırım yapmasını zorlaştırıyor.

Bilanço dönemindeyiz ancak bu bile şimdilik borsanın yükselişini desteklemeye yeterli olmuyor. Dün endekste ana destek olarak izlediğimiz 4600 puan yeniden test edilirken sonrasında bu seviyenin aşağı yönlü kırılmasıyla hareketin 4479 puana kadar sürdüğü görüldü. Yeniden buralardan gelen tepkilerle birlikte kayıpların telafi edilmesi, endeksin 4700 puan üzerinde seyrini destekliyor. Yine de bu tepkilerin net bir şekilde yükselişe geçildiğine dair sinyal vermediğini gözlemliyoruz. Bir süre daha bu oynaklık sürecektir. Bilanço sezonunda olmamız sebebiyle hisse ve sektör bazlı ayrışmaların daha da gündeme geleceğini düşünüyoruz. Özellikle böyle dönemlerde yeni açıklamalarda geliyor.

Borsadan yeni önlem

Borsada oynaklıkların azaltılması için yeni önlemler geliyor. Dün Borsa İstanbul'dan bir açıklama geldi. Yeni yukarı adım kuralı olarak görülüyor. Açıkçası bu ve bunun gibi yeni önlemlerin gelmesi çok sürpriz değil. Bunlar piyasadaki oynaklığın dinmesi için yapılan önlemler. Türkiye'de seçim yılındayız ve seçime kadar olan süreçte siyasilerden gelecek açıklamaları da dikkate alacağız ve piyasada volatilitenin bu dönemde de artmaya devam etmesini beklemek mümkün olabilir.

4 bin 700 seviyesi önemli

Bugün için borsada 4700 puan üzerinde kalmaya çalışması ve kapanışı bu seviyenin üzerinde gerçekleştirmesi sınırlı da olsa olumlu yorumlanabilir. Ancak asıl yükselişin başladığını söyleyebilmemiz açısından 5000 puanların üzerinde kapanışların oluşması gerekiyor. Bu görülmedikçe ve endeks 5000 puan altında kaldıkça yükselişlerin geçici bir yükseliş hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Oynaklık devam ettiği için destek ve direnç noktaları hızlı bir şekilde ihlal edilebiliyor. Bu anlamda yatırımcılar dikkatli olmalı. Özellikle bu dönemde piyasada şirket rapor sayısında artış yaşanacaktır çünkü bilanço dönemindeyiz. Yatırımcıların bu raporları okumalarını ve şirket seçimlerini daha titiz bir şekilde gerçekleştirmelerini tavsiye ederim.

Teknik olarak, yukarıda 5000 puan, aşağıda ise 4600 – 4479 puan seviyeleri takip edilebilir. Özellikle belirttiğim 4600-4479 puanlarının altına doğru bir kırılım görünümü daha da bozabilir ve satışların hızlanmasına yol açabilir. Ancak bu desteklerin üzerinde bir süre daha kalırsa satışlarda sınırlı kalmasını bekleriz.