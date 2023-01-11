Borsada yeni düzenleme

Borsa İstanbul Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem gören paylar için geçerli olan devre kesici uygulamasına açığa satış işlemlerinde "Yukarı Adım Kuralı" özelliğinin eklenmesi kararlaştırıldı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, gün içerisinde devre kesici uygulaması başlayan ve açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı otomatik olarak uygulanacak.

Yapılan düzenleme bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

SPK'dan uyarı

Bu arada borsa kritik 5 bin seviyesinin altına inerken, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan açıklama geldi, SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, sorumlular hakkında cezai yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.