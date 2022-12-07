Borsada yeni gelen yatırımcı paniği

Güne yatay başlayan Borsa İstanbul öğleden sonra yoğunlaşan satışlarla yönünü aşağı çevirdi.

Analistlerin düzeltme olabileceğini ancak normal bulmadığı bu hızlı satışlarla BİST-100'de düşüş yüzde 4,5’e ulaştı. BİST100 endeksi günü yüzde 3,46 düşüşle 4827,04 puandan kapattı.

Tüm endekslerde yaşanan kayıplar karşısında piyasa uzmanları yatırımcıların kağıt ayırt etmeden satış yaptığını vurguladı. Soluksuz yükselişlerin ardından böylesi düşüşler olabileceğini ve riskin her zaman olduğunu kaydeden uzmanların asıl dikkat çektiği durum ise borsaya yeni katılan yatırımcıların bugüne kadar sert bir kayıpla karşı karşıya kalmamış olması.

Bir satış başladığında küçük yatırımcıların birbirine etkileyerek satışı genele yaydığını ve bunun da zincirleme bir etki yarattığını belirten uzmanlar geçmiş yıllarda güvenlik supabı gibi hareket eden yabancı yatırımcının olmamasının da bu kadar keskin hareketler yaşanması sonucunu doğurduğunu dile getirdi.

Küresel piyasalar da negatif bir gün geçirdi ve dünkü satış süreci bugüne de taşındı.