Borsada yeni zirve! Dolarda sınırlı yükseliş

Şahin faiz artırımının piyasadaki yankıları devam ediyor. Borsa pozitif seyrini sürdürürken, dolar geçen hafta yaşanan düşüşün ardından daha dengeli görünüm sergiliyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftaya yüzde 1,56 artışla 7837 puandan başlarken; sonrasında yükselişini sürdürerek gün içi zirvesini 7954 puana taşıdı. 7837 - 7954 puan aralığında hareket eden endeks, saat 14.06 itibarıyla yüzde 2,75 artışla 7926 puanda hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,56 ve holding endeksi yüzde 1,71 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 3,71 ve yüzde 2,67 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksi teknik açıdan, 7900 ve 8000 seviyeleri direnç, 7800 ve 7700 puan destek konumunda bulunuyor.

Dolarda sınırlı yükseliş

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 14.15 itibarıyla yüzde 0,10 primle 26,5560 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,44 artışla 28,7335'ten, sterlin/TL de yatay seyirle 33,4850'den satılıyor.

Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 750 baz puanla beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından sert düşen dolar/TL, 25,2784 ile 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Bu seviyeden gelen tepki alımlarının da etkisiyle yükselen dolar/TL haftayı yüzde 2,77 değer kaybıyla 26,3550'den tamamladı.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kaybıyla 103,98 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,20 değer kazancıyla 1,0820'den işlem görüyor.

Küresel piyasalarda veri gündemi yoğun

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada "şahin" adımların çok daha dikkatli atılacağını belirtmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in faiz artırım döngüsünün son bulmuş olabileceği ihtimali ve Çin'de hükümetin hisse alım satımına yönelik damga vergisini düşürmesi yeni haftada risk iştahının güçlü seyretmesine neden oluyor.

Fed Başkanı Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğinden emin olana kadar politikamızı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz" ifadesini kullanmıştı.