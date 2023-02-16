Borsada yükseliş kalıcı olur mu?

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Borsa İstanbul’un aldığı bir dizi tedbirler sonrası dün işlemlere yeniden başlarken, Borsada sert yükselişlerin yaşandığı bir gün oldu. Borsada dün tüm sektör endeksleri kazandırırken; en çok kazandıran endeks, yüzde 9,99 ile iletişim ve madencilik oldu.

Borsa, bugün de güne sert yükselişle başlarken, açılışta BIST 100 endeksi yüzde 7,29 değer kazancıyla 5 bin 311 puan oldu. Endeks böylelikle yeniden 5 bin puanun üzerine çıkarken; 25 Ocak tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. BIST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 5 bin 320 puanı görürken; sonrasında gelen kâr satışlarıyla kazançlarının büyük kısmını geri verdi ve gün içerisinde en düşük 4 bin 943 puana geriledi. Endeks, saat 13:13 itibarıyla yüzde 0,19 yükselişle 4 bin 974 puanda bulunuyor.

Açılışta tüm endeksler yükselirken; Bankacılık endeksi güne yüzde 8,10 oranında yükselişle, Holding endeksi ise 6,60 değer kazancıyla başladı. Şu dakikalarda Bankacılık endeksi, yüzde 2,52 oranında yükselişle 4 bin 150 puanda; Holding endeksi ise, yüzde 0,75 değer kaybıyla 4 bin 404 puanda bulunuyor.

Borsada işlem gören şirketlerin, şimdiye kadar 22 milyar lirayı aşan hisse geri alım programlarını açıklaması yakından takip edilmeyi sürdürürken, alınan tedbirlerin Türk lirası varlıklarına olan ilgiyi artırması bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli olan ve Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından yaşanan sert kayıplar sonrası Borsa İstanbul, 8 Şubat Çarşamba günü kapatılmış ve dün yeniden işleme açılmıştı. 8 Şubat’ta yapılan işlemler de iptal edilmişti.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 9,88 değer kazanarak 4 bin 950 puandan tamamlamıştı. Endeks, önceki kapanışa göre 445 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Borsadaki yükselişte iki faktör etkili oldu

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Borsa İstanbul destekleyici kararların etkisiyle dün sert bir yükseliş kaydederek 4 bin 950 puana ulaştı. Bugün de açılış yüzde 6 kadar ilave artışla gerçekleşti. Ben bu kuvvetli sıçramada iki faktörün etkili olduğu görüşündeyim.

İlki satıcı cenah iradesini değiştirmese de öteledi. BES fonlarının önümüzdeki hafta sonuna kadar gerçekleştireceği yaklaşık 8 milyar TL’lik alım acele etmeyelim diyenlerin baskınlık kazanmasına neden olmuş gözüküyor.

İkinci ve çok etkili bir unsur ise BES fonlarının alım yapacağı beklentisiyle bazı aktörlerin yakın vadeli stratejilerle alıcı cenahta saf tutması.

Kalıcı değer artışı zor

Tüm bunları bir araya getirdiğimde ben borsada yükselişin birkaç gün daha sürmesinin mümkün olduğunu, ancak kalıcı bir değer artışının zor gözüktüğünü düşünüyorum.

5 bin 450 – 5 bin 600 hattı güçlü bir direnç ve test edilirse önümüzdeki günlerde iyimser-karamsar kavgasına adres olması muhtemel.