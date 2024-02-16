Borsa'da yükseliş üst üste 7'nci haftasında

Borsa İstanbul, 17 işlem gününde yükselişine 2 defa mola verse de, yukarı yönlü trendini sürdürüyor. BIST 100 endeksi, bugün de tarihi zirvesini yenilerken; üst üste 7'inci haftasını primli tamamlamaya hazırlanıyor.

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,35 değer kazanarak 9274 puandan başlarken; gün içi tarihi rekorunu 9306 puana taşıdı. Endeks gün içinde negatif ve pozitif tarafta dalgalı bir seyirde işlem görüyor. Saat 11.24 itibarıyla ise, yüzde 0,17 kayıpla 9227 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,30 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,59 ve yüzde 0,63 düşüşle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9300 ve 9500 seviyeleri direnç, 9200 ve 9000 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazancıyla 9242 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırmıştı.