Borsada yükseliş yüzde 2'yi aştı

Borsa İstanbul, geçtiğimiz hafta 7297 puana kadar gerileyerek haftayı değer kaybıyla tamamlarken, yeni haftaya yüzde 1,13 yükselişle başladı. 7788 - 7872 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 10.40 itibarıyla yüzde 2,21 artışla 7877 puanda işlem gördü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,50 ve holding endeksi yüzde 0,73 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,54 ve yüzde 1,55 oranında yükseldi.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7800 ve 7880 seviyeleri direnç, 7700 ve 7600 puan destek konumunda bulunuyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kazancıyla 7.705,99 puandan tamamlamıştı.

CDS 2 yılın en düşüğüne geriledi

Cuma günü Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini görürken, yeni güne CDS primleri 367 puandan başladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e yükseltti.

Powell'ın yönlendirmeleri takip edilecek

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları başta olmak üzere Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek 3 toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimallerin oldukça gerilediğini aktaran analistler, Fed'in gelecek yıl haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.