Borsadan bir kapanış rekoru daha

BIST 100 endeksi, yükselişine hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi küresel pay piyasalarında "bekle-gör" teması öne çıkarken, Borsa İstanbul'da pozitif ayrışma yaşanıyor.

Cuma günü yüzde 3 primle tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştiren endeks, günü yüzde 3,76 kazançla 5.193,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.222,55 puana taşıdı. Gün içinde yüzde 6 prim yapan bankacılık endeksinde ise günü 4 değer kazancıyla tamamladı.

Borsadaki son hareketi "Dünya bir yana, Borsa İstanbul bir yana..." başlığı ile analiz eden İş Yatırım, 5.000 seviyesinin önemli olduğunu belirtti. Analizde şu değerlendirmeye yer verildi: Endeks 5.000 seviyesinin üzerinde tutunursa orta vadeli yükselen trende dönüldüğünü teyit eder. Ancak endeksteki yükselişi temel dinamiklerle açıklamakta zorlanıyoruz. Öncü göstergeler ekonomide sert bir yavaşlamaya işaret ediyor. Küresel finansal koşullar destekleyici değil. Finansal baskılamadan kaçan tasarruf sahinin borsaya yönelmesi yükselişi destekleyen temel dinamik olmaya devam ediyor.

Yükselişin bankaların öncülüğünde olması dördüncü çeyrek kar beklentilerinin güçlü olmasına bağlanılabilir. Ancak yakın gelecekle ilgili piyasa kadar iyimser değiliz. Açıklanan makro ihtiyati tedbirler bankaların karlılığını 2023 yılı ilk yarısında önemli oranda baskılayacak. Bankaların net döviz pozisyonunu özkaynakların %5’i ile sınırlayan düzenleme banka negatif bir adım. Seçimlerden sonra para politikasının normalleştiği bir senaryo banka hisseleri için potansiyel bir risk.



Bankalarla ilgili düzenleme sonrası özel bankaların 1,0 - 1,5 milyar dolar döviz satması bekleniyor. Düzenlemeyi, finansal baskılama ortamında, bankaların özkaynaklarını reel olarak korumasını engelleyen negatif bir gelişme olarak görüyoruz. Döviz piyasası üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz."