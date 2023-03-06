Borsanın 'seçim'i 6 bin mi?

Şenay ZEREN

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası alınan bir dizi önlemlerle denge bulmaya çalışan Borsa İstanbul, politik cephede artan hareketlilikle dalgalanıyor.

Cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masadan kalmasının ardından görüşme trafiği oldukça yoğun. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleme toplantısı saat 15.00'e ertelendi. Toplantı sonrası, cumhurbaşkanı adayının kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. 1 saatlik ertelemenin nedeni ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Meral Akşener'e sürpriz bir ziyarette bulunmasıydı. Ziyarete ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, iki başkana cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisinin iletildiğini duyurdu.

Görüşme trafiği ile birlikte borsa da hareketlendi

Borsa İstanbul, cuma günü yüzde 3’ü aşan kayıp sonrası gelen alımlarla kapanışını yüzde 0,93 düşüşle 5 bin 212 puandan gerçekleştirmişti. Bazı analistler, borsayı desteklemek amacıyla varlık fonunun 3 milyar TL'lik alım yaptığını paylaştı.

Siyasi tarafta yaşanan gelişmeler sonrası Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0,61 oranında yükselişle 5 bin 244 puandan başlarken, sonrasında kazançlarını artırdı.

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İyi Parti ziyareti ve arından Meral Akşener'den masaya dönüş için yeni öneri gelmesiyle borsada alımlar arttı.

Görüşme trafiği hızlanınca borsada da hareketler sertleşti. BİST100'de yükseliş yüzde 3'ü, bankacılık endeksinde ise yüzde 7,5'i aştı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5 bin 340 ve 5 bin 450 seviyeleri direnç, 5 bin 100 puanın destek konumunda bulunuyor.

Seçim fiyatlarmaları nasıl olacak?

Küçük yatırımcıların oluşabilecek sert hareketlerden zarar görmelerini engellemek için, panik satışlarından uzak durulması gerektiği konusunda uyaran piyasa uzmanları; yatırım yapılacak şirketi seçerken titiz davranılmasını ve uzun vadeli yatırımların tercih edilmesinin daha doğru olacağını belirtiyor. Ayrıca, analistlere göre; yatırım için ayrılan paranın herhangi bir kayıp durumunda hayat standardını değiştirecek bir duruma sebebiyet vermemesi de oldukça önemli.

Peki, bir yandan depremin etkileri izlenirken, diğer yandan seçime kadarki süreçte borsada neler yaşanabilir? Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Dükkancık ve İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Özer siyasi gelişmeleri ve seçim sürecine kadar borsadaki olası senaryoları ekonomim.com'a değerlendirdi.

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer: Borsa endeksi şubat ayında yaşanan tüm gelişmeler sonrası 5000 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı görünüyor. Deprem felaketi sonrasında oluşan mağduriyetin giderilmesi için tedbirler Borsa endeksine olumlu yansırken, Türkiye Varlık Fonu alımlarıyla borsa desteklenmeye devam ediyor. Şimdilik 5 bin 45 – 5 bin 350 arasında sıkışma eğilimin sürdüğünü söylemek mümkün. Ana gündemimiz deprem olmasına karşın siyaset sahnesinde sürpriz gelişmelerin yaşanması borsadaki fiyatlama önceliğini değiştirebiliyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde seçime yön verecek önemli kararların borsa endeksinde anlık etkisini izleyebiliriz. Siyasi iklim ne kadar sertleşecek göreceğiz. Normal şartlarda bu dönemde seçim odaklı hareketlerin ön plana çıkması beklenir. Ancak gündemimiz sadece seçim değil. Deprem, depremin etkileri ve enflasyonist ortamda yukarı risklerin varlığı fiyatlamalara etki etmekte.

Deprem sektörlere yönelik bakışı değiştirdi

Deprem felaketi borsadaki sektörlere yönelik bakışı değiştirdi. Bir açıdan bakıldığında hikayeyi değiştirdi diyebiliriz. Biz 2022 yılında yaşanan yüzde 200’e yakın getiri sonrası daha defansif tarafta kalan ve yatırımlarıyla 2023’te ön plana çıkaracak şirket ve sektörleri ön planda tutuyorduk. Yatırım şirketlerini yine ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte inşaat ve inşaatı destekleyecek çimento, konut, mobilya, beyaz eşya, cam, pimapen ve seramik sektörleri ön plana çıkabilir. Deprem gündemi ile beraber seçim odaklı maliye genişlemesine ek olarak daha da genişleyici politikalar gidildi.

Özellikle bu kış kuraklığın ön planda olması gıda enflasyonunda tetikleyici olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte deprem felaketinin ardından tarıma yönelik aksamalar ile deprem bölgesindeki üreticinin üretim sıkıntısından doğacak arz yönlü aksaklıklar, ücret artışlarının yarattığı/ yaratacağı tüketim eğilimi ve genişleyici politikalar enflasyon üzerindeki yukarı yönlü eğilimi enflasyonu artıran etkiler olarak sıralanabilir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde oluşabilecek getiri arayışı anlamak adına enflasyonu izlemek önemli olabilir.

Bu, banka sektörünün faaliyetlerini kısıtlasa da TÜFE’li bonolar tarafını olumlu etkiliyor. Bir diğer yandan şirketler tarafında ise enflasyonist etkilerin ücret ve fiyat artışlarına yansıdığını izliyoruz. Dolayısıyla geçen yılın yüksek eğiliminden kaynaklı olarak enflasyonist bazlı şirket karları bir bu kadar artmayabilir.

6 bin puan seviyesi görülebilir

Piyasa belirsizliği sevmediği gibi seçim de piyasa için bir belirsizliktir. Dolayısıyla seçime yönelik temkin piyasalarda hissedilebilir. Yaşanacak gelişmelerin anlık yansımalarını bu dönemde borsada hissedebiliriz. Buna karşın enflasyonist ortam, varlık fonu desteği ve bilanço sonrası oluşan beklentiler borsa endeksindeki yükseliş eğilimini canlı tutabilir. Borsa endeksinin 6000 seviyesine doğru yükseliş hızının sürmesini beklemekteyiz.

Borsa 5 bin üzerinde güç toplamayı sürdürüyor

Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık: Yaşanan deprem felaketinin ardından alınan olağanüstü karar ve önlemlerin etkisi altında hareket eden borsada 5 bin puan üzerinde denge arayışı sürerken seçim süreci yaklaştıkça siyaset cephesinde de sular ısınıyor. Yurt dışı cephesinde ise, piyasalar artık bardağın dolu tarafını görmeye çalışsa da açıklanan veriler paralelinde volatilitenin tekrar arttığı gözleniyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları ile Fed Başkanı Powell'ın Senato'daki açıklamaları başta olmak üzere yoğun veri gündemini takip edeceğiz. Son bir haftadır öne çıkan temkinli duruşa karşın yurt dışı tarafta geçen yıl boyunca yaşanan kayıpların kısmen de olsa telafi çabasının öncelikli senaryo olmaya devam ettiğini düşünüyoruz.

Teknik görüntünün ötesinde işleyişin yaşandığı 10 günün ardından endeks 5 bin puan üzerinde denge arayışını sürdürüyor. Geçen haftanın ilk yarısında öne çıkan ancak sonrasında kar satışlarıyla karşılanan yükseliş eğiliminin güç kazanabilmesi adına 5 bin 350 seviyesindeki düşen kanal direncini yakından izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye altında temkinli iyimser duruşumuzu koruyacağız. 5 bin 140 ve 5 bin 50 seviyeleri kısa vadeli destekler konumunda.

Büyük resimde piyasayı yukarı yönde izlemeye devam etmekle birlikte bu süreçte hem endeks bazında hem de hisse bazında agresif hareketlerin de süreceği kanısındayız. Devam eden bilanço dönemini de dikkate alarak hisse bazında seçici olmaya devam edeceğiz.

Yıl başından bu yana yatırımcısına kaybettirdi

Analistler 2023 yılını seçimden önce ve seçimden sonra olarak ikiye ayırırken, seçime kadar olan süreçte sert dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtiyor.

2022 yılını neredeyse yüzde 200'e yakın değer kazancıyla tamamlayan Borsa İstanbul, yeni yılda yatırımcısının yüzünü güldüremedi. Cuma günkü kapanış fiyatına göre baktığımızda, 2023 yılında yatırımcısına yüzde 5,39 oranında kaybettiren Borsa İstanbul, şubat ayında alınan tedbirlerin desteğiyle yatırımcısına 5,25 oranında kazandırdı.

Bu hafta veri gündemi yoğun

Bu hafta piyasalarda yoğun bir veri gündemi hakim olacak. Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Fed Bej Kitap raporu öne çıkacak. Yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri, ABD'de ADP istihdam raporu, Euro Bölgesi'nde ve Japonya'da büyüme, Almanya'da ve Çin'de enflasyon verileri; yurt içinde ise, sanayi üretimi ve reel efektif döviz kuru takip edilecek.