Borsaya 1 yılda 1.4 milyon yeni yatırımcı geldi

Şebnem TURHAN

Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri Aralık 2022'de yatırımcı sayısının 3 milyon 783 bin 487'ye yükseldiğini ortaya koyarken, Aralık 2021'e göre 1 milyon 428 bin 417 yeni yatırımcının borsaya geldiğini gösterdi. Yerli yatırımcı sayısı ise Aralık 2021'de 2 milyon 341 bin 923 iken Aralık 2022'de 3 milyon 766 bin 444'e çıktı ve 1 milyon 424 bin 521 kişi arttı.

Borsa İstanbul'da yerli yatırımcının portföy değeri de Aralık 2022'de 1 trilyon 835 milyar 562 milyon liraya yükseldi. Aralık 2021'de portföy değeri 524 milyar 698 milyon lira seviyesindeydi. Böylece 1 yılda yerli yatırımcının portföy büyüklüğü de yüzde 250 artış gösterdi.

En hızlı yatırımcı sayısı artışı ise yerli gerçek kişilerde yaşandı. Aralık 2021'de 2 milyon 333 bin 595 olan yerli gerçek kişi yatırımcı sayısı Aralık 2022'de 3 milyon 757 bin 325'e çıktı. 1 milyon 423 bin 730 yeni yatırımcı pay senedi piyasasına katılmış oldu. Portföy değeri de yerli gerçek kişi yatırımcıların Aralık 2021'de 294 milyar 320 milyon lira iken Aralık 2022'de 1 trilyon 3 milyon 489 milyona yükseldi. Böylece artış yüzde 241 olarak hesaplandı.