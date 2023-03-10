Borsaya bir günde 235 bin yatırımcı geldi

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından günlük olarak yayımlanan verilere göre, 08.03.2023 tarihli işlem gününde borsadaki yatırımcı sayısı bir önceki işlem gününe göre 235 bin 220 kişi arttı.

23.02.2023 tarihi hariç yaklaşık 23 işlem gününde sürekli olarak yatırımcı kaybeden Borsa İstanbul, bu işlem günlerinde kaybettiği 166 bin yatırımcıdan fazlasını geri kazanarak, tekrardan 4 milyon yatırımcı sayısının üstüne çıktı.

08.03.2023 tarihi ile borsadaki toplam yatırımcı sayısı 4 milyon 74 bin 241 kişi olarak gerçekleşti. Bu sayı 07.03.2023 tarihinde ise 3 milyon 839 bin kişiydi.

Borsa en son 4 milyonun üstünde bir yatırımcı sayısını ise 30.01.2023 tarihinde görmüştü.