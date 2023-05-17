Borsaya yarın iki şirket birden geliyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul'dan (BIST) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Bien Yapı ve Kayseri Şeker'in 18 Mayıs'tan (yarın) itibaren Yıldız Pazar'da işlem göreceği duyuruldu.

Bien Yapı, 42,80 TL/pay baz fiyattan "BIENY.E" kodu ile sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. Kayseri Şeker ise, 16,27 TL/pay baz fiyat ile "KAYSE.E" koduyla sürekli işlem yöntemiyle işlem görecek.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada iki şirket için şöyle denildi:

"Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 72.326.119 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 361.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 18/05/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 42,80 TL/pay baz fiyat, "BIENY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. "

"Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin (Şirket) 106.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 706.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 18/05/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 16,27 TL/pay baz fiyat, "KAYSE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."