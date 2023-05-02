Borsaya yatırımcıların ilgisi azaldı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde toplam yatırımcı sayısı 28 Nisan haftası itibarıyla 165 bin 800 arttı. Bir önceki hafta 30 milyon 544 bin 444 olan yatırımcı sayısı, geçen hafta 30 milyon 710 bin 244'e çıktı.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, önceki hafta 4 milyon 779 bin 873 olan pay senedi yatırımcı sayısı 4 milyon 768 bin 730 seviyesine indi.

Aynı dönemde bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 727 bin 820'den 7 milyon 711 bin 709'a indi.

Toplam hesap sayısı 62 milyon 700 bin 680'den 63 milyon 458 bin 696'ya çıktı.