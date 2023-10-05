Borsaya yeni gelen hisse yatırımcısının portföyü 5 bin TL'yi geçmiyor

Emircan YAMAN / İSTANBUL

Merkezi Kayıt Kuruluşu Veri Analiz Platformu 2023 yılının Eylül ayına ilişkin pay bakiyeli yatırımcı verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Borsa İstanbul’da toplam pay bakiyeli yatırımcı sayısı Eylül ayında toplam 7 milyon 774 bin 863 kişiye ulaşırken, toplam portföy değeri de aynı dönemde 4 trilyon 704 milyar TL’ye yükseldi. Bu miktarlar, pay bakiyeli yatırımcı sayısında yılbaşından bu yana yüzde 105,4, toplam portföy değerinde ise 81,2 artış olduğuna işaret etti. Aynı dönemde yabancı yatırımcılar dahil yatırımcı başına düşen yaklaşık portföy değeriyse yılbaşındaki 686 bin 131 TL düzeyinden yaklaşık yüzde 11,80 azalışla 605 bin 140 TL seviyesine geriledi.

Toplam yatırımcıların %50’sinden fazlası 10 bin TL ve altı bakiyeye sahip

Veri Analiz Platformu tarafından paylaşılan verilerde, özellikle portföy dilimi bazında yatırımcı sayılarında birtakım değişiklikler yaşandığı gözlemlendi. Paylaşılan verilerin sunduğu tabloya göre eylül ayında 1 milyon TL ve üzeri portföye sahip olan yatırımcıların borsadaki ağırlığı artarken, 0-10 bin TL arası portföy değerine sahip yatırımcıların ise borsa yatırımcılarının yarısından fazlasını oluşturmaya başladığı görüldü.

Veri Analiz Platformu verilerine göre 2022 yılının Aralık ayında 0-10 bin TL arası portföy değerine sahip olan yatırımcıların sayısı toplam 1 milyon 876 bin 918 kişi seviyesindeydi. 2022 yılının sonunda bu yatırımcılar borsadaki tüm pay bakiyeli yatırımcıların yüzde 49,60’ını oluştururken, bu yatırımcıların kontrol ettiği portföy değeriyse toplam portföyün yüzde 0,13’üne denk gelecek düzeydeydi.

2022 yılının Eylül ayına gelindiğindeyse 0-10 bin TL arası portföy değerine sahip yatırımcıların sayısı ilk 9 ayda 2 milyon 516 bin 204 kişi ve yüzde 134 artışla 4 milyon 393 bin 122 kişiye çıktı. Aynı süre zarfında bu yatırımcıların toplam yatırımcılar içindeki payı 690 baz puan artışla yüzde 56,50’ye yükselirken, kontrol ettikleri toplam portföy değerinin toplam portföy içindeki payıysa yalnızca 10 baz puan artışla yüzde 0,23 düzeyine yükseldi.

Yeni yatırımcının yarısından fazlası 5000 TL altı portföye sahip

Eylül ayında özellikle tavan-tavan giden halka arzların da etkisiyle, 101-5000 TL portföy değerine sahip olan yatırımcıların sayısının olağanın üstünde bir hızda arttığı ve neredeyse yatırımcı sayısındaki artışı tek başına sırtladığı görüldü. Eylül ayında 101-5000 TL tutarında portföy değerine sahip yatırımcıların sayısı 1 milyon 509 bin 871 kişi artışla 3 milyon 224 bin 278 kişiye çıkarken, bu yatırımcıların aylık 1 milyon 527 bin 140 kişi olarak hesaplanan toplam yatırımcı sayısındaki artışın yüzde 98,8’ini tek başına karşıladığı gözlemlendi.

Ayrıca 101-5000 TL arasında portföy değerine sahip olan yatırımcıların borsadaki toplam yatırımcılara oranı 2022 yılının Aralık ayında yalnızca yüzde 29,08 düzeyindeyken, 2023’ün Eylül ayında bu oran 1000 baz puandan fazla artışla yüzde 41,47 düzeyine çıktı. Yılbaşından bu yana yüzde 105,4 olarak hesaplanan toplam pay bakiyeli yatırımcı sayısındaki artış hızının ise 101-5000 TL arası portföye sahip yatırımcılar hariç tutulduğunda yüzde 49,35 düzeyine gerilediği görüldü.

Büyük yatırımcı borsanın %90’ını kontrol ediyor

Bu sürede 1 milyon TL ve üstü portföy değerine sahip yatırımcıların ise borsadaki ağırlığını çok daha artırdığı olduğu görüldü. Veri Analiz Platformu verilerine göre 1 milyon TL ve üstü portföy değerine sahip olan yatırımcıların sayısı 2022 yılının Aralık ayında 135 bin 412 kişi seviyesindeydi. Aynı süre zarfında bu yatırımcıların toplam yatırımcılara oranı yüzde 3,57’yken, söz konusu yatırımcıların kontrol etmekte olduğu portföy değerinin toplam portföy değerine oranıysa yüzde 89,88 düzeyindeydi.

2023 yılının Eylül ayına gelindiğindeyse borsada 1 milyon TL ve üzeri bakiyeli yatırımcı sayısının 82 bin 312 kişi artışla 217 bin 728’e çıktığı, fakat bu yatırımcıların toplam yatırımcılara oranının ise 77 baz puan azalışla yüzde 2,80’e gerilediği görüldü. Aynı süre içinde 1 milyon TL ve üzeri portföy değerine sahip yatırımcıların portföy değerinin toplam portföy içindeki payı ise yine 77 baz puan artışla yüzde 90,65 düzeyine çıktı.