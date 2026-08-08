BP’nin rafineri satışı Almanya enerji piyasasında yeni dengeler yarattı

Avrupa’nın endüstriyel kalbi konumundaki Almanya, petrol rafinerisi sektöründe taşları yerinden oynatan büyük bir el değiştirmeye sahne oldu. Küresel enerji devi BP, portföy optimizasyonu ve operasyonel sadeleşme adımları kapsamında, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Gelsenkirchen tesisini Klesch Group’a resmen devretti. Finansal verimliliği artırmayı hedefleyen bu operasyon, BP’nin bölgesel varlık yapısını yeniden şekillendirirken, ülkenin enerji pazarındaki aktör sıralamasını da kökten değiştirdi.

Boru hattı ortaklığı ve stratejik arz kapasitesi

Horst ve Scholven sahalarını kapsayan entegre Gelsenkirchen tesisi, günlük yaklaşık 265 bin varil ham petrol işleme kapasitesiyle Alman sanayisinin ve taşımacılık sektörünün en kritik yakıt tedarik damarlarından birini oluşturuyor. Bu dev endüstriyel kompleksi bünyesine katan Klesch Group, sadece rafinaj kabiliyetini artırmakla kalmadı, aynı zamanda Almanya'nın kritik ham petrol boru hattı ağlarından birinde en büyük hissedar konumuna yükseldi. Lojistik altyapıdaki bu yeni hakimiyet, şirkete ham madde tedarikinden son ürün dağıtımına kadar uzanan zincirde muazzam bir operasyonel avantaj sağlıyor. Yatırım hamlesi, Klesch Group'un Avrupa genelindeki rafinaj ekosistemini derinleştirirken, Alman endüstrisine yönelik petrokimya ve yakıt arzındaki ağırlığını da kalıcı olarak pekiştirmiş oldu.