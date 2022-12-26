Brent petrolde hareketlilik arttı
Haftaya yükselişle başlayan Brent petrol, yüzde 4'ün üzerinde primle 84 doların üzerinde.
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Brent petrolü cuma günkü yükselişin ardından bugün de değer kazanmaya devam ediyor. Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 4 yükselişle 84 dolar seviyesinin üzerinde işlem gördü.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak cuma günü bir açıklama yaparak Rusya'nın petrol üretimini tavan fiyata yanıt olarak günde 500 ila 700 bin varil azaltabileceklerini söylemişti.
Novak bugün yaptığı açıklamada ise Rusya'nın ham petrol ihracatını artırabileceğini belirtti.