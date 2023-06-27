Brüt dış borç stoku 458 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun, 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla 475,7 milyar dolar olduğunu, stokun milli gelire oranının ise yüzde 49 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Sözz konusu dönemde net dış borç stoku ise 255 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu stokun milli gelire oranı ise yüzde 26,3.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla 5.336 milyar TL olarak gerçekleşti ve stokun milli gelire oranı yüzde 31,2 oldu.

Kamu net borç stoku ise 2.934 milyar TL olarak gerçekleşti ve stokun milli gelire oranı yüzde 17,1 olarak gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla 15,7 milyar dolar oldu.