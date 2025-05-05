Buffett: Nakit tutmak, acele yatırım yapmaktan iyidir!

Berkshire Hathaway'in CEO'su Warren Buffett, uzun vadede yükseliş yönünde pozisyon almaya devam ettiklerini söyledi.

İnsanların dikkatlerinin öngörülemez olmaya devam eden kısa vadeli hareketler ile dağılmaya devam edeceğini öngören Buffett, Berkshire'ın yıllık hissedarlar toplantısında "Uzun vadeli trend yukarı yönlü" dedi.

Buffett, "Kimse piyasanın yarın, gelecek hafta, gelecek ay ne yapacağını bilmiyor. Ama tüm zamanlarını bunun hakkında konuşarak geçiriyorlar, çünkü konuşması kolay. Ama hiçbir değeri yok" ifadelerini kullandı.

Buffett, tercihinin bu kadar çok nakitte oturmamak olduğun, ancak nakit tutmanın aceleci satın almalar yapmaktan daha akıllıca olduğunu açıkça belirtti.

"50 milyar dolar ya da buna benzer bir paraya sahip olacağımız koşulların oluşmasını tercih ederdik. Ama işler bu şekilde yürümüyor" diye konuşan Buffett, "Yalnızca nakit yığınını 50 milyar dolara indirmek için şirket satın almış ya da hisse senedi biriktirmiş olsaydık, bu şekilde yatırım yapmak dünyadaki en aptalca şey olurdu" dedi.