Buffett sonrası ilk büyük hamle: Berkshire'ın 380 milyar dolarlık nakdi harekete geçti

Reuters’ın haberine göre, Greg Abel, Berkshire Hathaway'de göreve gelmesinin ardından şirket üzerindeki etkisini göstermeye başladı. Berkshire, iki gün içinde konut geliştiricisi Taylor Morrison Home ve Google'ın yapay zekâ yatırımlarını desteklemek amacıyla toplam 16,8 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu.

Bu hamleler, ocak ayında Warren Buffett'ın yerine CEO'luk görevine gelen Abel'ın, yatırımcıların uzun süredir talep ettiği bir adımı atmaya başladığı şeklinde yorumlandı. Yatırımcılar, Buffett döneminde biriken nakdin daha aktif değerlendirilmesini istiyordu.

31 Mart itibarıyla Berkshire'ın nakit varlıkları 380,2 milyar dolara ulaşmıştı. Birçok yatırımcı ve analist, Nebraska'nın Omaha kentinde bulunan holdingin yüksek nakit pozisyonunun hisse performansını baskıladığını savunuyordu.

Greg, Buffett'ın gölgesinden çıkıyor mu?

Berkshire hisseleri Mayıs 2025'te gördüğü rekor seviyeden bu yana yüzde 13 gerilerken, teknoloji ağırlıklı S&P 500 endeksi aynı dönemde yüzde 34 yükseldi.

Kaliforniya merkezli Check Capital Management'ın Başkanı Steven Check, "Herkes Greg'in, Warren Buffett'ın gölgesinin ötesine geçerek kendi hamlelerini yapmasını bekliyordu ve artık bunu görüyoruz" dedi.

Alphabet'teki yatırımını 10 milyar dolar artırdı

Berkshire, pazartesi günü Google'ın çatı şirketi Alphabet'in gerçekleştirdiği 80 milyar dolarlık sermaye artırımı kapsamında özel yerleştirme yöntemiyle 10 milyar dolarlık hisse alımı yapmayı kabul etti.

Yatırım, Berkshire'ın Alphabet'in yapay zekâ alanındaki liderliğine duyduğu güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Berkshire, Alphabet hisselerini ilk kez geçen yılın üçüncü çeyreğinde portföyüne eklemişti. Şirketin 31 Mart itibarıyla Alphabet'teki hisselerinin değeri 16,6 milyar dolar seviyesindeydi. Son yatırımla birlikte Alphabet'in Berkshire'ın en büyük beş halka açık hisse yatırımı arasına girmesi bekleniyor. Listenin başında ise iPhone üreticisi Apple yer alıyor.

Bu yatırım aynı zamanda Warren Buffett'ın teknoloji şirketlerine yönelik geçmişteki temkinli yaklaşımından da belirgin bir ayrışmaya işaret ediyor. Buffett, Apple yatırımını daha çok tüketici davranışlarına yönelik bir yatırım olarak değerlendirmişti.

Buffett ve hayatını kaybeden eski Başkan Yardımcısı Charlie Munger, 2019 yılında düzenlenen yıllık hissedar toplantısında Google'a daha erken yatırım yapmamış olmaktan duydukları pişmanlığı dile getirmişti. Buffett, Google'ın reklam modelinin Berkshire'ın Geico sigorta şirketinde başarılı olan iş modeline benzediğini söylemişti.

Munger o toplantıda, "Bunu kaçırdık" ifadesini kullanırken, Buffett ise buna, "Söylemek istediği şey fırsatı değerlendiremediğimiz" yanıtını vermişti. Buffett , halen Berkshire'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürüyor.

Konut sektöründeki varlığını büyütüyor

Berkshire'ın 6,8 milyar dolarlık Taylor Morrison satın alımı ise pazar günü açıklandı.

ABD'nin 12 eyaletinde faaliyet gösteren şirketin satın alınmasıyla Berkshire'ın konut sektöründeki yatırımlarını genişletmesi bekleniyor. Berkshire'ın bu alandaki faaliyetleri arasında Clayton Homes markasıyla yürütülen prefabrik konut üretimi ile tuğla, boya ve yalıtım malzemesi üretimi yapan şirketler de bulunuyor. Şirket ayrıca ABD'nin en büyük konut emlak aracılık ağlarından birini işletiyor.

1967'den bu yana ilk kez temettü dağıtımı gündemde

Berkshire, kasasında en az 30 milyar dolarlık nakit bulundurmayı taahhüt etse de yatırımcılar şirketin daha fazla hisse geri alımı yapmasını veya 1967'den bu yana ilk kez temettü dağıtmasını gündeme alabileceğini savunuyor.

Berkshire, Alphabet yatırımıyla ilgili yorum talebine yanıt vermezken, Taylor Morrison satın alımı konusunda ek değerlendirme yapmadı.

Onlarca farklı sektörde faaliyet gösteren Berkshire Hathaway, çoğu zaman ABD ekonomisinin küçük ölçekli bir yansıması olarak görülüyor.

Şirketin bünyesinde BNSF demiryolu şirketi, enerji ve sanayi işletmeleri ile Dairy Queen, Fruit of the Loom ve See's Candies gibi perakende markaları bulunuyor.