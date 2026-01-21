Buffett sonrası ilk hamle: Yeni CEO hangi hisseleri satmaya hazırlanıyor?

Dünyanın en ünlü yatırımcılarından Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway CEO’luğunu bu ay devralan halefi Greg Abel, görevdeki ilk büyük stratejik hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Kraft Heinz, yatırımcılara yaptığı açıklamada, Berkshire Hathaway’in, Buffett’ın 2015 yılında oluşumunda kilit rol oynadığı, küresel gıda devi Kraft Heinz’ta sahip olduğu 325 milyon hisseyi elden çıkarmayı değerlendirebileceğini bildirdi.

Buffett ve Brezilyalı yatırım şirketi 3G Capital, o dönemde Heinz markasının sahibi olmaları ve markaların uzun vadeli gücüne duydukları güven nedeniyle Kraft ve Heinz şirketlerinin birleşmesi hayata geçmişti. Ancak Berkshire’ın yeni CEO’su Greg Abel’in bu yatırımla ilgili farklı bir strateji izlemeyi planladığı görülüyor.

Zaman içinde Buffett, tüketicilerin giderek daha fazla market markalarına yönelmesi ve işlenmiş gıdalardan uzaklaşmasıyla birlikte, Kraft Heinz’ın marka gücünün yarattığı rekabet avantajının sanıldığı kadar güçlü olmadığını kabul etmişti.