Buffett’ın elindeki rekor nakit piyasalardaki çöküşle anlam kazandı!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

“Yatırımın gurusu” olarak yaşayan en büyük yatırımcılardan olan Warren Buffett aylar önce özellikle Apple ve BoFA’daki satışlarıyla dikkat çekerek portföyünde rekor oranda nakit tutmuştu.

Yaz aylarında dikkat çeken Buffett’ın nakit hamlesi anlamlandırılmaya çalışılırken, Kasım 2024’te ABD Başkanı Donald Trump seçilirken piyasalarda bir hareketlenme olmuştu. Ağırlıklı olarak dolarda güçlenme ve kripto varlık piyasalarında görülen yükseliş Trump’ın göreve başlamasıyla yerini belirsizliklerin içinde yön arayışına dönüştürdü.

Son olarak Trump’ın ABD ithalatında gümrük vergilerini açıklaması piyasalarda çöküşe neden oldu. Bu ortamda değer kaybının güçlenmesi hem yabancı hem de yerli yatırımcıların Buffett’ın yatırım felsefesini bir kez daha anlamasını sağladı.

Sosyal medyada Buffett için yapılan yorumlar, dünyanın en zengin yatırımcısını “efsane” olarak nitelendirirken, bazıları da güldürdü.

İşte Buffett için yurt içinde ve dışında yapılan yorumlar:

“Warren Buffet zirvede sattı. Efsane”

“Şimdi Buffett'ın neden 300 milyar dolar üzerinde oturduğunu biliyoruz.”

“Warren Buffett şu anda kendini oldukça iyi hissediyor olmalı.”

“Warren Buffett’ın nakit varlığının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu hatırlatalım.”

“Warren Buffett'ın elinde 300 milyar dolardan fazla nakit ve hazine bonosu var. Her geçen gün onun yaşayan en akıllı yatırımcı olduğunu anlıyorsunuz.”

“Warren Buffett, 94 yaşında, 334 milyar dolarlık bir nakit yığınının üzerinde oturuyor ve gümrük vergileri küresel piyasaları altüst ediyor. Berkshire Hathaway'in bu yıl %18 yükselirken Nasdaq'ın %14 düşmesinin bir nedeni var.”

“Şimdi Warren Buffett'ın 2 ay önce 335 milyar dolarlık hisse senedini neden tasfiye ettiğini biliyoruz…”

“Warren Buffett, elinde 300 milyar dolar değerinde hazine bonosu tutarken borsanın çöküşünü izliyor”

While the world is panicking, Warren Buffett is already ahead 🎥



