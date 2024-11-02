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Buffett’ın kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı

Warren Buffett’ın şirketi Berkshire’ın nakit stoğu rekor seviyeye ulaşırken, Apple ve Bank of America hisselerini satışı sonrası işletme karı da düştü.

Haber Merkezi
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Buffett’ın kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
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Warren Buffett ve Berkshire Hathaway, üçüncü çeyrekte hisse senetlerini satmaya devam ederken, şirketin nakit miktarı 325,2 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi. Bu dönemde şirketin işletme karında da düşüş yaşandı.

Reuters habeirne göre, yayımlanan son raporda, Berkshire’ın yaklaşık 100 milyon Apple hissesinin yanı sıra birkaç milyar dolar değerinde Bank of America hissesi sattığı bildirildi.

Bu çeyrekte Berkshire hisse geri alımı yapmadı. Bu durum Buffett’ın kendi şirketinin hisselerini bile cazip bir fırsat olarak görmediğine işaret etti.

BNSF demiryolu ve Geico oto sigortası gibi onlarca farklı iş koluna sahip Berkshire'ın işletme karı, bir önceki yıl 10,76 milyar dolar olurken, bu yıl yüzde 6 azalarak 10,09 milyar dolara (A sınıfı hisse başına yaklaşık 7.019 dolar) geriledi.

Şirketin net geliri ise 26,25 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Düşüş, Berkshire’ın yatırımlarının değerini azalttığı, geçen yılın aynı döneminde yaşanan 12,77 milyar dolarlık zararla karşılaştırıldığında önemli bir toparlanmayı ifade ediyor.

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