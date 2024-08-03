Buffett’ın kasasındaki rekor para, Apple satışı ve BİST 100 karşılaştırması!

Ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway uzun zamandır olmadığı kadar nakitte kaldı.

Bloomberg'in haberine göre, Berkshire Hathaway'in kasasındaki nakit miktarı, Warren Buffett'ın uygun fırsatlar görene kadar satın alımları ertelemesinin halen sürmesiyle ikinci çeyrekte rekor seviye olan 276,9 milyar dolara ulaştı.

Şirketin ikinci çeyrek işletme geliri, geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 milyar dolar artışla 10 milyar dolardan 11,6 milyar dolara yükseldi.

İlk çeyrekte Apple hisselerinin yaklaşık yüzde 13'ünü satan Buffett'ın ikinci çeyrekte de yaklaşık yüzde 49'unu sattığı ortaya çıktı. İkinci çeyrek sonunda açıklanan raporlarda portföydeki Apple hisselerinin büyüklüğünün 84,2 milyar dolar olduğunun görülmesiyle satış oranı ortaya çıktı.

Buffett’ın portföyünde halen ağırlıkta Apple hisseleri bulunurken, geçen aylarda sattığını açıkladığı Bank of America (BofA) hisseleri de portföyde ağırlıkta ikinci sırada yer almaya devam ediyor.

American Express, Coca-Cola ve Chevron gibi şirketler de portföyde ağırlığı yüksek olanların içinde yer alıyor.

Buffett’ın toplam portföy büyüklüğünün 370 milyar doların üzerinde olduğu, nakit kısmının 276,9 milyar dolara ulaştığı düşünüldüğünde, BİST 100 endeksinin toplam piyasa değerinin 267 milyar 624 milyon dolar olması da ilginç bir karşılaştırmaya sahne oluyor.