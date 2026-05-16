Buffett’ın şirketi pandemide çıktığı sektöre milyar dolarlık dönüş yaptı

Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett emekli olsa da şirketi Berkshire Hathaway’in hamleleri yakından takip ediliyor. Covid-19 pandemisinde Berkshire Hathaway havacılık sektöründen tamamen çıkmıştı; şirket sektöre güçlü bir dönüş yaptı.

CNBC haberine göre Berkshire Hathaway, Delta Air Lines hisselerinde 2,6 milyar doları aşan dev bir pozisyon oluşturdu. Son alımlarla birlikte Delta, Berkshire Hathaway portföyündeki en büyük 14’üncü yatırım haline geldi.

Pandemide tüm hisselerini satmıştı

Buffett, 2020 yılında Covid-19 pandemisi sırasında havacılık sektöründeki tüm yatırımlarını tasfiye ederek piyasalarda büyük yankı uyandırmıştı.

O dönemde Berkshire Hathaway; Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines ve Southwest Airlines’taki toplam değeri 4 milyar doları aşan hisselerini tamamen satmıştı.

Buffett, pandeminin seyahat alışkanlıklarını ve tüketici davranışlarını kalıcı şekilde değiştireceğini düşündüğü için bu kararı aldığını açıklamıştı.

Alphabet aldı, Chevron sattı

Berkshire Hathaway’in son çeyrekteki portföy değişikliklerinde teknoloji ve enerji tarafında da dikkat çekici hamleler görüldü.

Şirket, enerji devi Chevron’daki payını azaltırken, Alphabet yatırımlarını önemli ölçüde artırdı. Google’ın ana şirketi olan Alphabet, bu alımların ardından Berkshire’ın en büyük yedinci yatırımı konumuna yükseldi. Şirket ayrıca Macy’s hisselerinde yaklaşık 55 milyon dolarlık yeni bir pozisyon açtı.

Amazon’dan çıktı

Berkshire Hathaway, son çeyrekte birçok önemli hissede satış gerçekleştirdi. Şirket, daha önce azaltmaya başladığı Amazon pozisyonunu tamamen kapatarak e-ticaret devinden tamamen çıktı. Bunun yanında Visa ve Mastercard hisselerinde de dikkat çekici satışlar yapıldı.

Şirketin tamamen satarak pozisyon kapattığı hisseler şunlar:

-UnitedHealth Group

-Aon

-Pool Corporation

-Domino’s Pizza

-Charter Communications.

Buffett’ın sağ kolunun ayrılığı etkili oldu

Uzmanlar, Berkshire portföyündeki yoğun satışların bir kısmının şirketten ayrılan üst düzey yatırım yöneticisi Todd Combs ile bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Uzun yıllar Berkshire bünyesinde yatırım yöneticiliği ve Geico CEO’luğu yapan Combs’un, 2025 sonunda JPMorgan Chase’e geçmek üzere şirketten ayrıldığı belirtilmişti.

Portföyün diğer önemli yöneticisi Ted Weschler ise hisselerin yaklaşık yüzde 6’lık kısmını yönetmeye devam ediyor.

Nakit rekoruna yaklaşıyor

Berkshire Hathaway’in kasasındaki nakit rezervinin 400 milyar dolarlık tarihi seviyeye yaklaştığı belirtilirken, Buffett mevcut yatırım ortamından memnun olmadığını söyledi. Buffett, “Şu anki yatırım ortamı bizim için hiç de ideal değil” ifadelerini kullandı.

Şirketin yeni CEO’su Greg Abel ise büyük yatırımlar ve sermaye dağılımı kararlarında Buffett’a danışmaya devam ettiklerini açıkladı.