Buffett’tan Berkshire’a veda hediyesi: İran savaşı 2 milyar dolar kazandırdı

Warren Buffett’ın 2025 yılı sonunda bıraktığı CEO’luk görevinden ayrıldı. Buffett’ın ayrılmadan önce yaptığı hamleden, Berkshire Hathaway, İran’daki çatışmaların etkisiyle yükselen petrol fiyatlarıyla önemli kazanç elde etti. Şirketin enerji yatırımları, kısa sürede yaklaşık 2 milyar dolarlık getiri sağladı.

Berkshire’ın geçen yılki 67 milyar dolarlık net kârıyla karşılaştırıldığında sınırlı bir kazanç olarak görünse de şirketin yatırım portföyü açısından anlamlı görülüyor. Özellikle enerji yatırımlarının portföyde risk dengeleyici olması dikkat çekiliyor.

Hakkı “saklı”

Berkshire Hathaway, ABD’li petrol ve gaz üreticisi Occidental Petroleum’da yaklaşık 264,9 milyon hisseye sahip bulunurken, önceden belirlenmiş fiyat üzerinden 83,9 milyon hisse daha alma hakkını elinde tutuyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin diğer varlık sınıfları üzerinde baskı yarattığı bir ortamda, bu yatırım Berkshire için önemli bir koruma sağladı. Occidental hisseleri, enerji fiyatlarındaki artıştan güçlü şekilde etkilendi.

Yüksek değer kazancı

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarının ardından Brent petrol fiyatı kısa sürede yaklaşık 60 dolardan 100 doların üzerine yükselirken, Occidental hisseleri de çatışmanın ilk haftalarında yüzde 12’ye varan artış gösterdi. Aynı dönemde S&P 500 endeksi yüzde 3 geriledi.

Occidental hisselerindeki yaklaşık 6 dolarlık artış, Berkshire’ın bu şirketteki payının değerini 13,6 milyar dolardan 15,2 milyar dolara taşıyarak yaklaşık 1,6 milyar dolarlık ek kazanç yarattı. Şirketin elindeki alım haklarının değeri de yaklaşık 400 milyon dolar artışla 1,2 milyar dolara ulaştı.

Market Watch analizinde, petrol fiyatlarının daha da yükselmesi halinde enerji hisselerinde kazançların artabileceği, buna karşılık yüksek enerji fiyatlarının hisse senedi ve tahvil piyasaları üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

Enerji yatırımlarının portföy çeşitlendirmesi açısından önemli bir rol oynadığı vurgulanırken, uzun vadede enerji sektörüne sınırlı bir ağırlık verilmesinin hem riskleri azaltabileceği hem de getiriyi destekleyebileceği de değerlendirildi.