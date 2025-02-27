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Buffett'tan ETF çıkışı: Rekor nakit pozisyonu

Berkshire Hathaway S&P 500 ETF'lerindeki varlıklarını tasfiye ediyor.

Haber Merkezi
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Buffett'tan ETF çıkışı: Rekor nakit pozisyonu
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Berkshire Hathaway, Vanguard ve State Street Global Advisors'ın S&P 500 ETF'lerindeki varlıklarını tasfiye etti ve bu sayede yatırımcının ETF pozisyonu kalmadı.

Açıklamalara göre Berkshire'ın SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ve Vanguard S&P 500 ETF'deki (VOO) her biri yaklaşık 22 milyon dolar değerindeki hisseleri dördüncü çeyrekte tasfiye edildi.

Satışlar, Berkshire'ın menkul kıymetlerden çekilme yönündeki uzun vadeli eğiliminin altını çizerek, nakit pozisyonunu yıl sonunda 334,2 milyar dolar ile kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkardı. Berkshire, dokuz çeyrek boyunca net menkul kıymet satıcısı oldu.

Kısa süre önce yayınlanan yıllık mektubunda CEO Warren Buffett, piyasaları aşırı değerli gördüğü yönündeki spekülasyonları geçiştirerek şunları söyledi:

"Bazı yorumcuların şu anda Berkshire'da olağanüstü bir nakit pozisyonu olarak gördükleri şeye rağmen, paranızın büyük çoğunluğu hisse senetlerinde kalmaya devam ediyor. Bu tercih değişmeyecek." 

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