Buğra Gökce: Halk kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarıyla geçiniyor

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, vatandaşın alım gücündeki düşüşle kredi kartlarına yöneldiğine dikkat çekti. “Borç yükü artıyor” diyen Gökce şu değerlendirmeyi paylaştı:

“Krediyle taksit taksit yaşıyoruz vesselam: Halk kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarıyla geçiniyor, borç yükü artıyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre,

Kredi borcu bulunan kişi sayısı son 1 yılda 2,1 milyon arttı. Kredi borcu bulunan kişi sayısı 41 milyon 376 bine ulaştı.

Kişi başına düşen ortalama bireysel kredi borcu ise bir yıl içinde 63 bin 675 liradan 88 bin 155 liraya yükseldi.

Takipteki kredilerin oranı (batık krediler) yüzde 1,8’den yüzde 2,7’ye çıktı.

Bireysel kredi kartı borcu olanların sayısı 2,2 milyon kişi artarak 37,3 milyona ulaştı.

Kişi başına düşen ortalama kredi kartı borcu ise bir yılda yüzde 58 artarak 28 bin 289 liradan 44 bin 681 liraya çıktı.

Kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı bir yılda 1,6 milyon kişi artarak 29,7 milyona ulaştı.

Toplam KMH borcu, son 12 ayda yüzde 151 artarak 154,7 milyar liradan 388,3 milyar liraya yükseldi.”