Bugün günlerden Fed! Piyasalar ne tepki verebilir?

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı dün başladı ve bugün sona erecek. Banka, faiz kararını Türkiye saati ile (TSİ) 22.00’de açıklayacak. Piyasalar bu toplantıda politika faizinin sabit kalacağına kesin gözüyle bakarken, karar metninde yer alan ifadeler önemli olacak. Öte yandan TSİ 22.30’da Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısında vereceği mesajlar da oldukça kritik. Açıklamalarda, önümüzdeki dönem para politikasının yol haritasına ilişkin ipuçları aranacak.

İlk faiz indirimi ne zaman gelebilir?

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Analistler, ABD'de ülke ekonomisinin atılan şahin adımlara karşın beklendiği şekilde yavaşlamadığını kaydederek, bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimlerinin hangi ayda başlayacağına ilişkin tahminleri ötelediğini bildirdi.

Yıl başında yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indiriminin martta yapılacağının öngörüldüğünü hatırlatan analistler, buna karşın açıklanan makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleriyle birlikte bu fiyatlamaların yüzde 88 ihtimalle mayısa taşındığını ifade etti.

Analistler, bugün Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek, para politikası metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Piyasalar Fed’e ne tepki verebilir?

Piyasaların şahin bir Fed ile karşılaşması halinde, küresel borsa endekslerinde baskılanma, dolar endeksinde güçlenme ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş görülebilir. Ters korelasyon etkisiyle de altın ve gümüş fiyatları gerileyebilir.

Güvercin Fed görülmesi halinde, borsalarda risk iştahı artabilir. Dolar varlıklarında güç kaybı, ABD tahvil faizlerinde düşüş ve altın, gümüş gibi değerli varlıklarda yükseliş yaşanabilir.