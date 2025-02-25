Burgan Bank CEO’su Dinçer, EKONOMİ'ye konuştu: İkinci yarıyla birlikte yabancı girişi artacak

VAHAP MUNYAR

HAKAN GÜLDAĞ

Burgan Bank CEO’su Ali Murat Dinç, “Ocak’ta aylık TÜFE yüzde 5 gibi yüksek bir düzeyde çıkmış olsa da 2025 sonunda yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına inebileceğini düşünüyorum” dedi. Dinç, enflasyonun yüzde 30’un ne kadar altına ineceğini bugünden kestirmenin zor olduğunu belirtip ekledi: “Belki yüzde 29.5 olur ama yüzde 30’un altına iner.” Burgan Bank CEO’su Murat Dinç, sorularımızı yanıtlarken banka, sektör ve ekonomiyle ilgili şu mesajları verdi:

DÜNYADA VOLATİLİTE YÜKSEK

“Ocak ayında TÜFE yüzde 5’i aştı ama yine de yıl sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini düşünüyoruz. Örneğin yüzde 29.5 olur ama daha alt düzeye ne kadar iner, onu şimdiden söylemek için kahin olmak lazım. Aslında bakış açılarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü, dünya çok volatil (oynak). Dünyada hem ekonomik hem de siyasi volatilite çok yüksek. Bu durum, riskleri de çok artırıyor. Eskiden globalleşme vardı. O kapsamda beklentiler oluşurdu. Bugün, Trump faktörüyle birlikte soru işaretleri daha da arttı. Dolayısıyla o kadar çok bilinmeyen var ki.”

VOLATİLİTE FIRSAT DA GETİRİR

“Dünyada hiç beklenmeyen savaşlar oluyor. Suriye’de yıllardır süren savaş hali sonrasında 15 günde rejim değişiyor. Çok enteresan şeyler görüyoruz. Ekonomik anlamda bakıldığında Trump’la birlikte dünyada yeni bir bloklaşma, kutuplaşma yaşanıyor. Bunun neticesinde tekrar bir bölgeselleşme beklenebilir. Yani bir sürü bilinmeyen var. Eskiden gelişmiş ülkeler daha stabil kalırdı. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde volatilite yüksek olurdu. Bugün, gelişmiş ülkelerde de belirsizlik söz konusu. Biz gelişmekte olan bir pazar olarak volatiliteye belki biraz daha açık durumdayız. Ama bu volatiliteyi bizim açımızdan ille de olumsuz algılamamak gerekiyor. Çünkü, bu her zaman fırsat ve iyi şeyler de getirebilir.”

RİSKLERİ YÖNETMEK GEREKİYOR

“Biz hep fırsat açısından değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabi ki işimizin gereği riskleri yönetmemiz lazım. Risklere karşı önlemlerimizi alarak işimizi yapıyoruz. Risklere karşı önlemleri alıp fırsatları izliyoruz. Ne kadar çevik olursanız, fırsatları yakalama şansınız o kadar artıyor. Risklere karşı önlemleri de aynı hızla alabiliyorsunuz, adapte olabiliyorsunuz.”

REZERVLERE BAKINCA SIKINTI İHTİMALİ DÜŞÜK

“Bence Türkiye ekonomik açıdan doğru yolda gidiyor. Her şeyi bugünden yarına yapmak kolay değil. Şu anda yumuşak inişi yaşıyoruz. Ben pozitifim. Öyle de olmak lazım. Bir şirketin başındaysanız pozitif bakmak zorundasınız. Yoksa işinizi büyütemezsiniz. Tabii ki riskleri her zaman değerlendireceksiniz. Merkez Bankası rezervlerine baktığımızda, ülkemizde sıkıntı yaşanması ihtimali oldukça düşük. Jeopolitik konumumuz da güçlendi. Bu ileride ülkemiz yararına imkanlar getirebilir

Avrupa ile biraz daha yakınlaşacağımızı düşünüyorum. Avrupa bugün enerjide Rusya’ya bağımlı. Savunmada ağırlıklı NATO ve ABD’ye bağımlı. Tedarik tarafında da Çin’e bağımlı. Avrupa bu durumdan rahatsız. Savunma sanayi tarafında Türkiye çok önemli adımlar atıyor ve gelişiyor. O anlamda Avrupa ile işbirliği belki 2 + 2’yi 5,6,7 yapacak. Ayrıca, Türkiye bütün enerji yollarının ortasında. Bütün Ortadoğu gazının Avrupa’ya Türkiye üzerinden gitmesi gündeme gelebilir.”

Faizde 7 indirim daha olur Aralık 2025’te 31’e iner

BURGAN Bank CEO’su Murat Dinç, Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle ilgili beklentisiyle ilgili sorumuza banka ekonomistlerinin tahminlerini sıralayarak yanıt verdi:

● Mart’ta yüzde 42.5’e inmesini bekliyoruz

● Nisan’da 40’a düşer

● Haziran’da 38’e iner

● Temmuz’da 36 olur

● Eylül’de 34’e düşer

● Ekim’de 32.5 bekliyoruz

● Aralık’ta 31’e iner



Ardından şu değerlendirmeyi yaptı:



“Biz de banka olarak bir bütçe yapıyoruz. Hazırladığımız bütçedeki parametreler de aşağı yukarı bunlara paralel. Gelişmeler bundan daha pozitif de olabilir. Ben daha kötü gelişmeler beklemiyorum. Daha pozitif bakıyorum. Türkiye, gelişmekte olan piyasalar arasında diğerlerinden pozitif ayrılacak diye düşünüyorum. Çünkü, gösterge faizi yıl sonunda 31 yerine 35 olmaz ama 30, belki de enflasyonla birlikte 27’ye bile inebilir. Trump’ın atacağı adımların piyasaya yansımalarından en büyük dayağı emerging market’lar yiyecek. Fonlar en riski olanlardan çıkacaklar. O para bir yerlere gidecek. Biz bu noktada parlıyor olacağız. Faiz yükseliş trendindeyken pozisyon alamazsınız ama düşerken pozisyon alırsınız. Ben Türkiye’ye daha fazla para gelmesini bekliyorum. İlk etapta belki carry trade olabilir ama sonra Borsa İstanbul’a da geleceklerdir. Özellikle 2025’in ikinci yarısında.”

Geçen yıl dışarıdan 600 milyon dolar ticaret bağlantılı fon getirdik

BURGAN Bank CEO’su Murat Dinç, bankanın aktif büyüklüğünün 120 milyar lira olduğunu belirtip, yurt dışından fon getirme tempolarını anlattı: “3.5-4 milyar dolarlık bir bankayız. Çok rahatlıkla mevduatımızın bir kısmını yatırım ürünlerine, müşterilerimize kaydırıp yurt dışından fon bulabiliyoruz. Yani, fonlama bazımızı çok rahat kendi içimizde ayarlayabiliyoruz. İçeride maliyet arttığında hemen rahatlıkla uluslararası piyasalara dönebiliyoruz. Ortağımızın gücü, reytinglerimizin uygun düzeyi sayesinde dışarıdan rahat fon buluyoruz. Dış ticaret bize çok fon getiriyor. Geçen yıl ticaret bağlantılı 600 milyon doların üzerinde fon getirdik. EBRD, IFC nezdinde garanti limitlerimiz de var. Bu fon hammadde ithalatında kullanılıyor. Ayrıca, Körfez’den enerji ithalatının finansmanında da devreye girebiliyoruz.”

KUVEYT’TEN 1 MİLYAR DOLAR

“Ana sermayedarımız Kuveyt. Fonlama maliyetleri orada daha uygun olursa o tarafa dönebiliyoruz. Kuveyt’ten getirdiğimiz kaynağın 1-1.1 milyar doları bulduğu dönemler oluyor. Mesela 1.5 yıl önceki döneme kıyasla Türkiye’nin CDS’leri çok düştü, reytingleri artış trendine girdi. 1.5-2 yıl önceki dönemde açılan akreditiflerde limit problemi yaşanıyordu. Biz bunu Kuveyt’teki bankanın garantisiyle çözdük. Dış ticaret finansmanını sürdürebildik. Yani, şirketlere, müşterilerimize bu alanda kesintisiz hizmet sunabildik.”

TÜRK BANKARINA CİDDİ ALAKA VAR

“Bugün artık rahatlama söz konusu. Türk bankacılık sistemine ciddi alaka var. Nereye gitsek artık çok rahat limit alıyoruz, para buluyoruz. Son 1 yıldır böyle. Sendikasyonların yenilenme oranı yüzde 70-80’lete inmişti. Bugün artık yüzde 130’ları geçti. Yani, Türk bankacılık sisteminin bu anlamda hiçbir derdi yok. Çok rahat fon buluyoruz.”