Capital Economics, İngiltere tahvil getirilerinde düşüş bekliyor

Para piyasaları, BOE'nin Haziran ayına kadar bir faiz indirimi ve yılın ilerleyen dönemlerinde olası ikinci bir faiz indirimi yapmasını tamamen fiyatlıyor.

Maher, enflasyonun muhtemelen Nisan ayında BOE'nun yüzde 2 hedefine düşeceği göz önüne alındığında, BOE'nin bundan daha fazla faiz indirebileceğini söyledi.

Maher ayrıca, uzun vadeli tahviller yerine daha fazla kısa vadeli tahvil arzına geçişin de getirilerin düşmesine yol açacağını belirtti.

"Borç Yönetim Ofisi'nin borç ihracı karışımını kısaltma çabaları, gilt piyasasındaki talep/arz dengesizliğinin ele alınmasına yardımcı oluyor" dedi.

