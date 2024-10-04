Carry trade girişi 30 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'ye yabancının carry trade ilgisi sürüyor.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, 27 Eylül haftasında yabancı yatırımcının swap pozisyonunda girişler sürerken, ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin hesaplamalarına göre, 27 Eylül haftasında bankaların bilanço dışı yabancı para pozisyonu 1,1 milyar dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık ve uzun vadedeki ters swap pozisyonları 595 milyon dolar yükselirken, aynı haftada girişler 1,7 milyar dolar oldu.

Mart 2024 seçimleri dönemin bu yana carry trade girişleri toplamda 29,7 milyar dolara çıktı.

Citigroup Mısır ile Türkiye’yi karşılaştırdı

Carry trade tarafında giriş devam ederken, Citibank carry trade yorumları dikkat çekti.

Bankanın Kuzey Afrika, Levant ve Orta Asya Bölge Başkanı Omar Hafeez, Türkiye’nin ortodoks politikalara geçişinin yatırımcılardan destek bulmasına karşın, TL’de göreceli gücün, büyük portföy girişlerini engellediğini söyledi.

Hafeez, Bloomberg'e verdiği bir röportajda, bunun bir nedeninin de “Mısır’da yaşananların aksine Türk Lirası’nın gerektiği ölçüde hareket etmemesi” olabileceğini söyledi.

Yetkililer, Mısır’ın uzun zamandır beklenen devalüasyonu gerçekleştirmesi ve genişletilmiş bir Uluslararası Para Fonu (IMF) programının sağlanmasıyla Mısır’da para biriminin mart ayında dolar karşısında yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmesi ile Türkiye’de TL’nin yılbaşından bugüne dolar karşısında yüzde 13,6 gerilemesine dikkat çekti.

Türkiye ve Mısır, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki yatırımcılar için en iyi carry trade işlemleri arasında yer aldı.