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‘Carry trade’de yabancılar hızlı çıktı

19 Mart sonrasında yabancıların, Türk bankalarıyla swap miktarı 10,5 milyar dolar geriledi.

Haber Merkezi
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‘Carry trade’de yabancılar hızlı çıktı
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Türkiye'de 19 Mart’ta başlayan siyasi gerilimlerin ardından piyasalarda oluşan hareketlilik yabancıların carry trade pozisyonlarını etkiledi. Carry trade pozisyonları hızlı bir şekilde daraldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden Bloomberg HT'nin hesaplamasına göre, yabancıların Türk bankaları ile swap miktarı iki haftada 10,5 milyar dolar geriledi.

21 Mart haftasında düşüş 3,3 milyar doları bulurken, 28 Mart haftasında ise daha da hızlanarak 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yabancıların carry trade pozisyonu 19 Mart'tan önce 36,5 milyar dolarla zirve seviyeleri kaydetmişti.

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