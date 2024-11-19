‘Carry trade’den çıkış, TL faizleri yükseltti

Gecelik forward getirisi 11 baz puan artışla 3 Eylül’den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 51’e çıktı.

Yabancı fonların uzun lira pozisyonlarını (alım yönünde işlemlerin sonlanması) kapattıklarına işaret eden veriye yönelik Bloomberg’in haberine göre, kamu bankaları TL’de yoğun işlemlerden kaçınırken, TL’de gerileme görüldü.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen işlemcilere göre, kamu bankalarının Türk Lirası’nda alıma geçmesiyle bugün satış baskısı hafiflerken, offshore forward getiriler günün en yüksek seviyesi olan yüzde 62’den gerileyerek yüzde 56,5 seviyelerinde işlem gördü.

Dolar/TL saat 13:50 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 34,5945 seviyesinden işlem görürken, TL üzerindeki satış baskısı, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmasının beklendiği perşembe günkü (21 Kasım) Para Politikası Kurulu toplantısından öncesinde gerçekleşti.

MUFG Bank Türkiye Hazine Direktörü Onur İlgen, “Faiz toplantısı öncesinde bir miktar temkinlilik var, merkez bankasının yatırımcıları hayal kırıklığına uğratabilecek çok güvercin sinyaller vermesi ihtimaline karşı bir miktar kar satışı faaliyeti var. Bununla birlikte, mevcut stresli kısa vadeli fiyatlama, merkez bankası toplantısı sona erdikten sonra bir haftadan fazla sürmeyebilir” değerlendirmesinde bulundu.