Çelik Halat'ta hisse satışı tamamlandı

Doğan Holding, sahip olduğu Çelik Halat ve Tel Sanayii hisselerinin Artaş İnşaat ve Betatrans Lojistik'e satışını tamamlarken, yönetim kontrolü değişen hissede çağrı fiyatı da belirlendi.

Şirketlerin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Doğan Holding'in elindeki yüzde 69,83 Çelik Halat hissesinin toplam satış fiyatı 504.2 milyon lira oldu.

Şirketin kontrolünün değişmesiyle birlikte çağrı yükümlülüğü doğarken, alıcı şirketler hisse başına çağrı fiyatının 0,9006 euro yani en az 17,3919 lira olacağını belirttiler.

Doğan Holding, Çelik Halat hisselerinin satışı için Artaş İnşaat ve Betatrans ile anlaştığını ekim ayında açıklamıştı.