  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Cengaver Yıldızgöz, TSKB GYO Genel Müdürü olarak atandı
Takip Et

Cengaver Yıldızgöz, TSKB GYO Genel Müdürü olarak atandı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na(TSKB GYO) Genel Müdürü olarak Cengaver Yıldızgöz atandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cengaver Yıldızgöz, TSKB GYO Genel Müdürü olarak atandı
Takip Et

 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (TSKB GYO) Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, Genel Müdür Nurlan Erol'un, bugün itibarıyla emeklilik gerekçesiyle görevinden ayrılma talebini yönetim kuruluna ilettiğini ve yönetim kurulu tarafından, genel müdürlük görevine 1 Ocak 2025 itibarıyla Cengaver Yıldızgöz'ün atandığına karar verildiği belirtildi.

Cengaver Yıldızgöz kimdir?

Yıldızgöz, Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu olup, çalışma hayatına devam ederken aynı üniversitede Finans ve Yönetim alanlarında MBA master programını tamamladı.

Üniversite eğitimi sürecinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmasının ardından çalışma hayatına Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ Genel Müdürlüğü'nde başlayarak, finans, portföy yönetimi, mali işler ile yatırımcı ilişkileri alanlarında çeşitli yönetim kademelerinde 10 yıl süreyle görev aldı.

Yıldızgöz, 2010'da katıldığı TSKB GYO AŞ şirketinde Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Anavarza Otelcilik AŞ (Divan Adana Oteli) Yönetim Kurulu Üyesi olarak iş hayatına devam ederken, 1 Ocak 2025'ten itibaren TSKB GYO'nun Genel Müdürü olarak görev yapacak.

Ziraat/Alpaslan Çakar: 2025'te düşmesi beklenen faizler sektörün net faiz marjına olumlu katkı yaparZiraat/Alpaslan Çakar: 2025'te düşmesi beklenen faizler sektörün net faiz marjına olumlu katkı yaparEkonomi

 

Türkiye ekonomisi için 2024 nasıl geçti? İşte ekonomi alanında yıla damga vuran olaylar...Türkiye ekonomisi için 2024 nasıl geçti? İşte ekonomi alanında yıla damga vuran olaylar...Ekonomi

 

Finans
Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı
Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı
Yuan son 3 yıldır dolar karşısında değer kaybediyor
Yuan son 3 yıldır dolar karşısında değer kaybediyor
Euro’da Fransa baskısı
Euro’da Fransa baskısı
Piyasalar yılın son işlem gününde negatif seyrediyor
Piyasalar yılın son işlem gününde negatif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (31 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)
31 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...